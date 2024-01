Sarah Aline abre relação com família e amigos após o BBB: 'A ausência me dói'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sarah Aline também recordou os maiores desafios da 23ª edição do BBB e celebrou mudanças para nova temporada

Há poucos dias da estreia da 24ª temporada do BBB, a psicóloga Sarah Aline (26) vê mudanças positivas no reality desde sua participação. Ela, que foi um dos grandes nomes de sua edição, conta que sua vida também está completamente diferente e que, agora, passou a valorizar ainda mais a relação com os amigos e família.

"Antes eu não tinha compreensão como minha família e meus amigos próximos eram tão importantes para mim. A ausência que eu fico deles, por oportunidades de trabalho e viagens, até me dói, porque foram as pessoas que mais acreditaram em mim durante o BBB ", conta, em entrevista à CARAS Brasil.

Sarah Aline também diz que viu mudanças no ramo profissional, e que agora tem diversas oportunidades de trabalhar com empresas e marcas que acredita. Ela conta ter criado uma admiração mútua com os fãs e que gosta de ter proximidade com seus admiradores, conquistados durante o programa.

Leia também: Rainha da Xepa, Jessi Alves revela se voltaria ao BBB: 'Vivia de perrengue'

Ela recorda que, durante sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil, não teve dificuldades com as provas —já que foi Líder três vezes e venceu a Prova do Anjo uma vez. Para a psicóloga, os maiores desafios foram lidar consigo e com suas vulnerabilidades e, claro, a convivência com os demais confinados.

"Não é tão fácil, simples ou belo. Não tem poesia na dificuldade da convivência, cueca na sua mala, garfo não lavado… isso estressa sim [risos]". Apesar disso, ela diz que enxerga que sua temporada foi responsável por trazer algumas mudanças na edição que se inicia na segunda, 8.

"Vi que o Boninho brincou que teriam algumas pessoas da galera, do povão, para de fato viver aquela experiência e acho que isso vai ser muito bom, até para gerar oportunidade para o nosso Brasil, que é desigual e não tão democrático em sentidos de sobrevivência."

Por fim, a ex-participante do BBB afirma que a melhor maneira de estar na experiência é viver e aproveitar todo o processo, desde as festas e dinâmicas, até as brigas e confusões que o confinamento proporciona.

"Principalmente para mulheres negras, assim como eu, lembre-se que a nossa sociedade não quer que a gente viva, infelizmente, mas existe muita vida em nós. Sua vida é sobre sua oportunidade, sua construção, e pode ter certeza que tem muita vida aqui fora que vai partilhar com você sua experiência", completa ela.

CONFIRA FOTO DE SARAH ALINE, PARTICIPANTE DO BBB 23: