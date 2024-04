Especialista em diversidade racial aponta motivos que levaram Davi a se tornar o campeão do BBB 24

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Shenia Karlsson lista aspectos comportamentais de Davi que o ajudaram a vencer o BBB 24

O Brasil parou para assistir Davi Brito (21) ser consagrado o grande campeão do BBB 24, na noite da última terça-feira, 16, e faturar o prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior da história do Big Brother Brasil. A vitória épica encheu o coração dos brasileiros de esperança diante da luta intensa travada por ele ao longo dos 100 dias de confinamento. O baiano foi perseguido, apontado e excluído por grande parte do elenco. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Shenia Karlsson, especialista em diversidade racial e mediadora do reality show Ilhados com a Sogra, da Netflix, aponta os principais motivos que tornaram o motorista de aplicativo o mais novo milionário do País.

De acordo com a especialista, alguns aspectos do comportamento de Davi, assim como características de sua personalidade, ajudaram bastante para que essa vitória fosse estabelecida. Davi quebrou estigmas. “Ao contrário do conjunto de estigmas aferidos aos jovens negros tais como sujo, desorganizado, fedido, irresponsável, mal educado, imprestável, preguiçoso, violento, perigoso, lascivo, burro dentre outros adjetivos que costumam colar no corpo de pessoas negras, Davi demonstrou totalmente o contrário não somente através de palavras, mas principalmente por sua conduta, seu comportamento consistente do começo ao fim. Subverter a lógica racista é indispensável e revelador em qualquer espaço que estejamos”, diz.

Ainda segundo Shenia , o baiano é autodeterminado e sua autoestima é muito boa. “Davi, com apenas 21 anos, possui uma consciência racial bem construída e usa bem sua origem como sua maior potência. Por ter muito bem determinado o seu lugar de origem e consequentemente seu lugar social, ele tinha ciência de suas potencialidades e mostrou tudo sem o menor constrangimento, ele sabia que poderia ser uma única chance e que alguém poderia reconhecer”, diz.

“Embora tenha discorrido muitas vezes sobre sua trajetória de faltas, ele sabia que as limitações que encontrou em sua vida eram oriundas das contingências de ser um rapaz negro e pobre no Brasil e nunca por incapacidade. Ele demonstrou estar confortável com seu corpo, com sua personalidade e com suas potências. O autoconhecimento é uma arma poderosa, portanto Davi nos ensina a não permitir ser determinado por ninguém a não ser por nós mesmos”, emenda.

Com um repertório bem sofisticado, Davi comunica tudo através de uma linguagem palatável, democrática e condizente com a realidade da maioria dos brasileiros, de acordo com a psicóloga. “É um comunicador nato. Ele falou sobre exemplos pessoais, histórias, casos (...) Um storytelling de prender a atenção inclusive daqueles que não se identificavam com ele. Rapaz falante, tentaram calar ele, mas não funcionou pois inteligentíssimo como é, lançou de várias formas de comunicação e parecia que até em situações de embate ele achava a medida certa. Calavam ele de uma forma, ele achava outra forma de falar. Davi falava por ele, porque sentia necessidade e não necessariamente para alguém ouvir ou concordar com ele. E o Brasil ouviu, e muito bem”, salienta.

Davi comemora após ser consagrado campeão do BBB 24 - Foto: Reprodução/TV Globo

Para a especialista, Davi foi objetivo, não foi para o BBB fazer amigos. “Num País em que o corpo negro foi destituído de qualquer investimento afetivo positivado, é comum - por questões profundas e inconscientes - uma pessoa negra esperar aceitação principalmente de pessoas brancas no intuito de integrar-se ao espaço e interagir humanamente com as pessoas que ali estão. O problema é que nem sempre esse espaço nos acolhe, ou quase nunca. Um exemplo foi o cuidado que o Davi tinha de cozinhar para todos, e sabemos que este é um ato de afeto, afeto este rapidamente rejeitado pela maioria”, fala.

“O que Davi fez? Seguiu. Entendeu rápido que o afeto é valioso e que iria oferecer de forma verdadeira para quem o merecia, e foi o que ele fez. Sua atenção estava concentrada em como ele iria ganhar o prêmio. Notem que as alianças e amizades nunca foram sua prioridade e sim eliminar um por um e vencer a competição. Ele aliançou com as pessoas possíveis e nunca se lamentou por alianças que não aconteceram, Davi não foi lá fazer amigos. Pessoas nunca devem esquecer o principal objetivo de qualquer plano em suas vidas. Esta foi a receita de sucesso de Davi. Muitos não gostaram, mas a maioria, sim. Sem dúvida o melhor jogador de todos os tempos”, finaliza.