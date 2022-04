Enquete BBB: Parciais apontam Pedro Scooby como o próximo eliminado do BBB 22

A enquete da CARAS Digital e outros sites mostram o surfista saindo com mais de 50% dos votos

Nesta quinta-feira, 21, acontece o décimo sexto paredão do BBB 22! E a disputa para ver quer deixará o reality está entre Douglas Silva (33), Eliezer (31) e Pedro Scooby (33).

O Paredão desta semana foi formado pelo participante que terminou a prova o líder em último lugar, Douglas, o indicado do Líder Paulo André (23) que foi Eliezer e o mais votado da casa foi o sufista Pedro Scooby.

Resultados parciais!

A enquete feita pelas CARAS Digital aponta de Pedro Scooby é o escolhido para deixar o BBB nesta quinta-feira.

Com mais de 12 mil votos computados na tarde deste dia 21, a enquete mostra o surfista saindo com 55,74% dos votos.

Já o blog Votalhada também mostra a partir de diversas enquetes de sites, que o ex de Luana Piovani (45) irá sair com mais de 50% dos votos do público.

Em uma parcial que analisou 973.611 votos, o parceiro da modelo Cintia Dicker (35) se despedirá da casa mais vigiada do Brasil com 53,32% dos votos.

