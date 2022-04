BBB 22: Luana Piovani faz campanha para o ex-marido, Pedro Scooby, ficar no reality

Atriz Luana Piovani declarou torcida para Pedro Scooby em paredão e disse que quer que o ex-marido ganhe o reality global

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 12h38

A ex-mulher de Pedro Scooby (33), Luana Piovani (45) usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 20, para declarar sua torcida ao surfista no BBB 22.

Nos Stories de seu Instagram, a atriz fez campanha para o atleta permanecer no reality da TV Globo. Na reta final do programa, ele está enfrentando o décimo sétimo paredão contra Douglas Silva (33) e Eliezer (31).

Luana, que tem três filhos com Scooby, Dom (10), e os gêmeos Bem e Liz, de 6 anos, pediu para os seguidores ajudarem o surfista ficar na atração global.

"Tive que vir fazer esse vídeo [...] Dona Mira, que é mãe do Marcelo, meu professor de boxe, ligou para ele hoje falando: 'faz um vídeo, fala para os seus amigos votarem para o Pedro ficar no BBB'. Então, a gente quer que o Pedro fique", começou falando Luana, marcando a atual de Scooby, a modelo Cintia Dicker (35).

A amiga de Luana, Angela Garcia, que também torce por Scooby, disse: "O Pedro vai ganhar, o prêmio é do Pedro". "É o amorzinho dela. A gente quer muito que ele fique, Pedro vai ganhar. Falta pouquinho, gente. Bora, Scooby", acrescentou Luana ao final do vídeo.

Pedro Scooby elogia Luana Piovani no BBB 22

Durante conversa no BBB 22, na manhã desta quarta-feira, 20, Pedro Scooby falou sobre a 'sorte' nos relacionamentos, citando a atual esposa, Cintia Dicker, e a ex, Luana Piovani. "A Cintia é muito especial", disse o atleta. "Eu sou realista. Dei muita sorte. A Luana foi uma mulher muito importante na minha vida também. Por mais que, quando a gente se separou e tenha tido alguns atritos, sou muito agradecido por tudo que ela fez na minha vida. Ela foi uma boa âncora para me colocar no lugar e me ensinou muita coisa. Ela é 12 anos mais velha do que eu. Está inteirona e me ensinou muita coisa. Quando eu conheci ela, ela já era mais velha do que eu sou agora", contou ainda a Paulo André (23).

Confira o post de Luana Piovani em apoio a Pedro Scooby: