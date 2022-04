Artistas aproveitam Carnaval na primeira noite de desfiles no Rio

Famosos como Viviane Araujo, Giovanna Lancellotti, curtiram primeiro dia de Carnaval no Nosso Camarote, de Carol Sampaio

Diversos famosos marcaram presença na primeira noite de desfiles do grupo de acesso no Carnaval 2022!

Na Marques de Sapucaí, no Rio de Janeiro, artistas como a atriz Giovanna Lancellotti, o namorado, Gabriel David, a atual do brother Pedro Scooby (33), modelo Cintia Dicker (35) e Sandra de Sá (66) posaram ao lado da organizadora do evento Nosso Camarote, a promoter Carol Sampaio.

À espera do primeiro filho, a rainha de bateria do Salgueiro, Viviane Araujo (46), também surgiu com o marido, Guilherme Militão. A humorista Cacau Protásio (46) e o amado, Janderson Pires, apareceram coladinhos para as lentes do fotógrafo Reginando Teixeira.

O ator Felipe Roque (34), o influenciador e ex-Fazenda Lipe Ribeiro (30), o comediante Marcelo Adnet (40) e a esposa, Patricia Cardoso, também estiveram presentes no camarote, entre outras celebridades.

Além dos desfiles, as celebridades ainda assistiram ao show exclusivo do funkeiro Kevin O Chris.

Marcelo Adnet se emociona em desfile na Sapucaí

Um dos compositores do samba enredo da escola de samba Acadêmicos do Sossego, da Série Ouro, o grupo de acesso à elite do Carnaval do Rio de Janeiro, Marcelo Adnet surgiu chorando ao posar ao lado do Mestre Laion. "Chorando de alegria", disse ele ao postar registros no Instagram. Animado e levantando a plateia às 7h da manhã, o humorista arrasou ao mostrar o samba no pé e terminou o desfile fazendo trenzinho humano com os integrantes da escola após atravessar a avenida.

Adnet dedicou a apresentação a Diego Tavares, um dos 12 compositores do samba, que faleceu em decorrência da covid-19 no ano passado.

