Eliminado do BBB22, Luciano passa por procedimentos estéticos

O primeiro eliminado do BBB22 passou por uma 'maratona da beleza' para dar entrevistas

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 13h35

Para seguir com os compromissos pós-BBB, o primeiro eliminado do programa,Luciano Estevan(28) passou por uma maratona de procedimentos estéticos logo após da sua eliminação.

O brother que foi eliminado no paredão contra Natália (23) e Naiara Azevedo (33)foi recebido por sua namorada, Fabíola, e seguiu com a maratona de beleza feita pela equipe de Natália Martins.

Luciano fez um procedimento na pele com nanotecnologia, que traz uma hidratação e ativa o glow do rosto. Em seguida, o ex-BBB fez as sobrancelhas e cuidou da barba.

Com todo o cuidado da equipe, Luciano agradeceu pelos tratamentos: "A melhor coisa é tu ser bem tratado depois de passar por uma barra dessa que é sair no primeiro paredão, né? Mas assim, eu fui muito bem tratado", declarou Luciano.

O ex-BBB seguiu com sua rotina de entrevistas e participou do Mais Você com Ana Maria Braga (72), onde conversou sobre os brothers da casa e falou sobre o que espera do futuro.

Luciano vai seguir com sua rotina pós-BBB,e hoje, 26, ele participa da Rede BBB, onde vai bater um papo com Ana Clara (24) e Bruno De Luca (39) sobre sua participação na casa do Big Brother.

Luciano passa por procedimentos estéticos: