No Mais Você, Luciano rebate crítica de Jade Picon: ''Um pouco contraditória''

Em conversa com Ana Maria Braga, Luciano Estevan comentou a crítica da influenciadora sobre sua postura de querer ser famoso

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 11h25

Nesta quarta-feira, 26, Luciano Estevan (28) tomou café com Ana Maria Braga (72) no Mais Você e falou sobre sua participação no BBB22.

Após explicar a sua frase polêmica de querer ser famoso, o dançarino assistiu a um vídeo de Jade Picon(20) criticando sua postura de querer alcançar a fama.

Depois de ver os comentários da influenciadora, o ex-brother deu sua opinião sobre a postura que ela teve com ele na casa.

"A Jade que tem não sei quantos milhões de seguidores na internet, fica ao meu ver fica um pouco contraditória...", começou dizendo.

- BBB22: Tadeu Schmidt manda recado para Luciano, o primeiro eliminado do reality: ''Toda a sorte do mundo''

E explicou: "Porque tipo, se ela alcançou aonde o Luciano quer chegar, eu acho que ela poderia muito bem chegar e falar 'cara posso te dar um conselho? Faz assim assim, eu já cheguei aqui, já me colocaram aqui, eu cheguei, aproveitei, trabalhei, fiz o meu público".

Luciano Estevan ainda comentou que no reality recebeu conselhos de outros brothers sobre a situação e que Jade Picon se afastou o tempo todo dele.

Luciano do BBB22 em busca fama

Após falar que deseja ser famoso como a cantora Beyoncé(40), Luciano Estevan virou até meme nas redes sociais.

No programa de Ana Maria Braga, ele explicou melhor esse seu desejo, que teve início na infância, e como fará para realizá-lo.