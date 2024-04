Eliminada, Fernanda fala sobre planos fora do BBB 24: 'Não quero desistir’

Em entrevista no programa Mais Você após sair do BBB 24, Fernanda ressaltou que segue está aberta para novas possibilidades

Fernanda foi eliminada do BBB 24, da Globo, na noite de domingo, 31, e foi entrevistada no programa Mais Você na manhã desta segunda-feira, 1, em conversa com Ana Maria Braga, a ex-sister explicou que quer descobrir novos talentos, mas diz que não pretende abandonar a profissão e deixar de ser confeiteira.

"Eu deixei a vida me levar. Sempre fui do lado artístico, e a confeitaria foi uma profissão, um amor, um hobby, uma paixão e uma necessidade que surgiu em um determinado período da minha vida. Antes disso, eu já trabalhava com foto, mas há dez anos", começou a niteroiense.

Em seguida, Fernanda contou que está aberta a descobrir novos talentos: "Não quero desistir da confeitaria de jeito nenhum, porque é um trabalho que muda vidas, mas tenho meus sonhos, minhas vontades e estou aberta a novas possibilidades", revelou Fernanda.

Climão? Ex-BBB Fernanda dá resposta direta para Ana Maria

Um detalhe roubou a cena durante o programa desta segunda: o climão dela com Ana Maria Braga. Isso aconteceu por causa das respostas diretas da sister para rebater os comentários da apresentadora.

Em um dos trechos, Ana Maria falou sobre as características de um jogador no reality show. “A história do BBB é: um monte de gente se reunir em uma casa só durante 100 dias, uma série de pessoas diferentes, para que elas pudessem conviver. E a gente que se desse melhor nessa convivência, [vence]. [Para isso,] tem estratégias: tem que ser agradável, amiga... uma série de adjetivos que você passou longe", afirmou.

Ao ouvir isso, Fernanda não resistiu e rebateu na lata. "Não, eu passei longe? Então, a gente não assistiu ao mesmo programa. Eu tive, sim, momentos muito bacanas, eu tive laços, fiz amizades, sim, construí coisas que quero levar para fora. Por exemplo, a Pitel é uma pessoa muito importante que nasceu ali e ninguém vai tirar o mérito disso. A gente viveu aquilo juntas e vai levar aquilo para fora, isso foi vivido, teve muita verdade da nossa parte", declarou.