Dennis DJ revela que vê 'BBB' e dá seu palpite para o campeão do reality show

Dono de remixes do BBB 22, Dennis DJ fala sobre a relação com o reality e seus participantes: "Grande entretenimento"

Matheus Thomeu Publicado em 12/03/2022, às 18h32

Maior produtor de funk do Brasil, Dennis DJ (41) -- e cada vez mais presente em festas com suas mixagens poderosas -- revelou que adora o Big Brother Brasil!

Em entrevista exclusiva à CARAS Digital, além de contar sobre o lançamento de seu novo DVD, ele também abriu o jogo sobre sua relação com o reality mais assistido do país.

O produtor lançou o seu novo álbum, O (Im)possível, na noite de quarta-feira, 10. Com parcerias especiais como Luan Santana (30), Gusttavo Lima (32) e Tierry (32), o produtor celebrou os seus anos de carreira no mundo do funk.

Dennis DJ dá sua opinião sobre o BBB: "Um grande entretenimento"

O produtor possui grande estima pelo programa. Ao falar do programa da TV Globo, ele enalteceu o reality como um grande entretenimento e, depois, contou sobre a sua relação com ele: "O reality é um grande entretenimento, sempre. Até brinco nas redes sociais. A gente tá aqui trabalhando, mas quando chega no final do dia a gente tem que ver como é que tá o BBB, né? Para espairecer um pouco. É um entretenimento, com certeza."

Pandemia permitiu que Dennis DJ acompanhasse o reality show

Antes, Dennis não era fã assíduo do BBB. Com a pandemia do Covid-19, tendo mais tempo em casa, e por pressão dos colegas, começou a acompanhar o reality: "Confesso que eu não assistia antes, devido à correria de trabalho. Cheguei a tocar numa festa do BBB e eu não conhecia um participante, tanto que eu não consigo nem lembrar, da época, quem foi o vencedor. Eu lembro do Kaisar, que ele subiu na mesa e todo mundo ficou espantado porque não podia ter contato. Se eu não me engano, foi o de 2018", relembra.

"Em 2020 que foi o primeiro grande contato mesmo porque eu fiz o primeiro show on-line da TV, que foi no BBB, e o primeiro show via internet do BBB, então, foi muito marcante. Só tinha isso pra gente ver também, né? Não tinha show…Então, disse: 'vamos embora'. E aí ficou aquele foco ali. Com os meus amigos, também. Jogadores, cantores… ", revelou.

Remix dos brothers é a aposta de Dennis DJ desde 2020

Dennis ficou conhecido pelo público do reality quando começou a lançar remixes dos brothers. O DJ iniciou esta tendência para o BBB 20, fazendo músicas e alguns miniclipes que reuniam famosos e cenas do reality. Ele explica de onde surgiu essa ideia:"Tava todo mundo apoiando o Babu. A gente fazendo torcida para o papai Babu, aí acabou saindo a música. Aí vem o pessoal da Manu Gavassi falando: “faz música para Manu”. Começaram as músicas e o meu envolvimento com o BBB foi só aumentando".

"Do Arthur foi o recorde esse ano. Ainda tava meio morno, a galera não tava pedindo muito não. Aí começou esse movimento de fazer música para o Arthur, desde o final de semana. Aí falei: 'Opa, vamos parar um pouquinho aqui nas férias e vamos fazer uma musiquinha para o Arthur', aí rolou", contou sobre os pedidos para essa edição.

O que Dennis DJ está achando do BBB 22 e revela sua torcida

Retomando os shows e as gravações, o DJ passou a ter tempo reduzido para acompanhar a edição deste ano: "Agora a gente já voltou a fazer show. Então, assim, eu tô acompanhando os 'melhores momentos'. Eu tiro uma hora do dia para dar uma olhada. Mas, é um grande entretenimento".

Dennis, fechado com os seus amigos, finaliza revelando para quem vai a sua torcida no BBB 22: "Dessa vez, foram muitos amigos meus lá para dentro. Agora, dos que estão lá dentro e que são bem amigos, é o Arthur e o Scooby. Eles são dois grandes parceiros que eu tenho mais intimidade. Conheço uma galera, mas de intimidade são dois. Então, tô torcendo para os dois. Qualquer um que chegar na final, já tá valendo."