Dennis DJ ressignifica a palavra 'impossível' em seu novo álbum

Publicado em 11/03/2022, às 14h40

Dennis DJ (41) reesignificou a palavra 'Impossível'. Na última quinta-feira, 10, o produtor lançou seu novo projeto com parcerias especiais ao lado de Luan Santana (30), Gusttavo Lima (32), Tierry (32) e mais.

Com 12 faixas, o disco O Impossível marca a trajetória de Dennis e celebra os anos de carreira do produtor no mundo do funk.

Nas músicas do projeto, Dennis conseguiu unir seu estilo, o funk, com artistas de peso de outras áreas, o sertanejo e o piseiro, como em Eu vou (com Luan Santana), Você Não Trai (Matheus & Kauan), Supera eu Aí (Felipe Araújo), Lágrima por Lágrima (com participação de Gusttavo Lima), Eu Amo Todas (com Jorge), Segredo de Rolê (com Thiago Brava), Pimenta (com Bruno & Marrone), Modo Avião (com Luiza & Maurílio), Ainda Lembro (Xand Avião e Raí Saia Rodada), Vera (com Tierry), Mesma Língua (Israel & Rodolffo) e Sentimento Zero (com Os Barões da Pisadinha").

Em conversa com a CARAS Digital, Dennis falou sobre a escolha do nome do álbum e como foi colaborar com todos esses artistas para esse projeto especial.

Grande parte das músicas do projeto já estavam disponíveis, e agora, Dennis está celebrando o lançamento das faixas Eu vou, uma parceira com Luan Santana. Você não Trai, com a dupla Matheus & Kauan e Supera eu Aí, hit com Felipe Araújo.

Nada é impossível para Dennis DJ

Segundo o DJ, ele sempre escutou a palavra "impossível", e provou ao longo de sua carreira que conseguia tornar tudo possível: "Na verdade 'O Impossível' é porque eu sempre escutei essa palavra né? Quando eu falei que ia virar DJ, o que eu mais escutei foi 'desiste disso, sai disso', a minha vida inteira foi assim. Então eu já escuto isso há muito tempo, mas agora, eu cheguei com esse projeto de gravar com os grandes nomes da música sertaneja, do forró e do piseiro, eu ainda escutei que era impossível reunir essa galera toda no mesmo dia, ai eu falei 'vou tentar, o não eu já tenho', ai eu comecei", contou Dennis.

O produtor revelou que após ter a ideia em mente, começou a ligar para os nomes que ele pensou para o projeto: "Liguei pro Gusttavo, pro Jorge, comecei a ligar pra todo mundo... E todo mundo deu o OK, e quando eu vi estava com uma lista enorme de artistas que toparam participar do projeto, mais de 20", disse.

No mundo da música não tem nada impossível, a gente está sempre sonhando, a gente tá sempre dando um passinho de cada vez, mas a gente tem novos projetos, novos sonhos e nada é impossível.

As parcerias inéditas do disco e processo de produção

O projeto que estava no papel há um tempo, foi tomando forma aos poucos, e Dennis revelou todo o processo de criação e produção: "Começou na minha casa. Tenho muitos instrumentos como, sanfona, violão, algumas coisas mais características da música sertaneja. Aí eu fui para São Paulo, no estúdio de um amigo meu. Gravei algumas coisas, voltei para casa, então continuei produzindo em casa. Algumas coisas produzi lá no dia do DVD mesmo, no quarto de hotel em Goiânia, ainda terminando alguma coisa", começou.

"Então, foi assim o processo. Na verdade, antes desse processo de produção, vem o processo de composição né, que é a metade do álbum. Eu participo na composição e, a outra metade, eu acabei pegando de amigos compositores que estavam me enviando músicas, mas a gente se reuniu aqui, eu com vários outros compositores, durante uns 10 dias, escrevendo muitas muitas músicas, mais de 30 músicas, e a gente foi escolhendo, ali, qual das 30 que a gente poderia dar para quem. Então, o processo foi bem assim. Em meados de maio, junho e julho a gente já tava gravando", revelou.

Com todos esses artistas no álbum, o produtor revelou que teve algumas dificuldades para fazer o projeto se tornar possível, além de claro, o cuidado com a pandemia do coronavírus: "Tudo poderia acontecer, o covid-19 ainda estava ali, apesar de que a gente estava seguindo todos os protocolos, tudo certinho, o artista podia pegar covid na semana da gravação. Eu poderia pegar o covid… Então, assim, o maior desafio foi esse: estar todo mundo no mesmo lugar, ao mesmo tempo e conseguir ficar saudável até o dia", contou.

O sucesso é uma consequência

Ao citar todo seu sucesso no mundo da música, Dennis falou que é uma pessoa mais focada na arte, e não nos números: "Eu tô sempre sempre focado em fazer o som que eu que eu vou ter orgulho, sabe? Que eu curta, independente de tá na moda ou não tá na moda. Enfim, eu não fico muito preocupado com isso, mas "Te Prometo" é uma música muito forte, né? Foi a última música que eu lancei, antes de entrar na pandemia. Então, a gente acabou focando muito nessa música porque eu segurei as outras de lançar", contou.

Em seguida, Dennis completou falando sobre a parceria com Luan Santana: "Essa com o Luan Santana é uma música que eu acredito muito. Não é à toa que a gente tá fazendo ela como música de trabalho. O Luan também tem marcas enormes, é um cara super gigante do mundo da música, de recordes. Enfim, acho que tem um grande potencial", disse o DJ.

Eu tô fazendo um som que eu sei que o meu público vai curtir. Vou tocar no baile, vai ser sucesso, vou abaixar, a galera vai cantar.

E agora, com um show diferente, Dennis promete agitar Goiânia, seu próximo destino, com suas faixas inéditas e aqueles sucessos já conhecidos pelo seu público.