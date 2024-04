Deniziane desembarca no Rio de Janeiro após perder voo para final do BBB 24

Após ter problemas com seu voo, Deniziane desembarca no Rio de Janeiro a tempo de prestigiar a final do BBB 24 com outros ex-participantes

A ex-BBB Deniziane conseguiu desembarcar no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 16, após passar alguns perrengues com seu voo. Convidada para prestigiar a grande final do BBB 24, a fisioterapeuta sofreu um atraso e acabou perdendo o avião para a capital carioca. Contudo, ela chegou a tempo de participar do programa!

Durante a noite, Anny posou no aeroporto Santos Dumont preparada para a correria do evento nos Estúdios Globo. Maquiada, ela apareceu usando um conjunto azul-claro de calça, mini blusa e jaqueta, enquanto arrastava sua grande mala pelo local.

Ao contar sua situação mais cedo, a ex-sister garantiu que conseguiria estar na final do BBB ao lado dos outros ex-participantes da edição."Gente, cheguei correndo por causa de três minutos. Peguei um trânsito, não consegui chegar. Mas já consegui remarcar meu voo, vou chegar em cima da hora. Em cima da hora, mas pelo menos deu tudo certo", contou Deniziane.

O grande vencedor do BBB 24 será anunciado ainda nesta terça-feira, 16. Davi, Isabelle e Matteus, com quem Anny viveu um romance durante o programa, se enfrentam para ganhar o prêmio de R$ 2,92 milhões.

Deniziane aparece com novo visual horas antes da final do BBB 24

Pouco antes da grande final do BBB 24, a ex-sister Deniziane renovou o seu visual para acompanhar o resultado do reality show da Globo, na noite desta terça-feira, 16. Ela foi ao salão de beleza para mudar a cor do cabelo e mostrou um vídeo de antes e depois nas redes sociais.

Agora, Anny está com os fios em tons de castanho, sendo que, antes, usava o cabelo preto. “Boa tarde para quem acordou iluminada!”, declarou.

Ela vai se reunir com os ex-BBBs da temporada para assistir à grande final. Os ex-participantes vão ficar em uma arquibancada no jardim da casa do Big Brother durante o programa ao vivo.