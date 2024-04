Davi Brito é flagrado cercado por seguranças no aeroporto

Após participar do É De Casa, o campeão do BBB 24, Davi Brito, vai ao aeroporto para voltar para Salvador e é fotografado com seus seguranças

Campeão do BBB 24, da Globo, Davi Brito já está à caminho de Salvador, na Bahia. Ele embarcou em um aeroporto do Rio de Janeiro no início da tarde deste sábado, 20, após participar do programa É De Casa pela manhã.

A chegada dele ao aeroporto foi flagrada pelos paparazzi de plantão. Ele estava com a mesma roupa que usou no programa global pela manhã e surgiu cercado por seguranças.

Três seguranças ficaram nos dois lados dele e nas costas enquanto ele caminhava pelo saguão. A passagem dele pelo local foi rápido e logo ele entrou pelos portões do embarque.

Davi venceu o BBB 24 na madrugada de quarta-feira, 17, e recebeu o prêmio de R$ 2.920.000 após enfrentar a grande final contra Isabelle e Matteus. Ele ficou no Rio de Janeiro durante esta semana para cumprir sua agenda de compromissos e, agora, volta para sua terra natal para celebrar a vitória.

Davi nega separação

Na manhã deste sábado, 20, Davi negou de vez os rumores de que estaria em processo de separação com Mani Reggo. Em participação no É de Casa, o campeão do BBB 24 confirmou que continua em um relacionamento, que já existe há cerca de um ano e meio.

"Parem de ficar falando que eu não estou com a minha nega. É minha nega!", afirmou o baiano. Na sequência, Davi ainda chamou Mani para cozinhar com ele no programa. "Venha, minha filha, venha pegar seu calabreso", brincou.

Na noite da última sexta-feira, 19, Davi surgiu nervoso em uma live e confrontou os rumores sobre sua vida pessoal. Ainda no É de Casa, ele explicou que está sem tempo para compromissos pessoais por conta da agenda que precisa cumprir após deixar a casa mais vigiada do Brasil.

"Não estou tendo nem tempo de dormir direito. Então, está muito corrido", disse ele, que completou dizendo que, neste sábado, se encontrará com Mani para ver a família em Salvador pela primeira vez após a Final do BBB 24.