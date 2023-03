Dania Mendez reúne os participantes do La Casa de Los Famosos para fazer oração pelos colegas do BBB 23

Em conversa no La Casa de Los Famosos, Dania confessou que irá voltar ao Brasil para reencontrar os participantes do BBB 23

A mexicana Dania Mendez (43) surpreendeu o público no último domingo, 26, ao ter uma atitude inesperada dentro do programa La Casa de Los Famosos. É que a influenciadora que fez intercâmbio no BBB 23 há quase três semanas mostrou que está com saudades dos colegas do reality brasileiro.

Como uma forma de demonstrar todo seu carinho pelos jogadores do Big Brother, a modelo comovou o publlico ao reunir os participantes do programa mexicano para fazer uma oração pelos brothers que ficaram no Brasil.

"Também peço ao Senhor por todos os meus companheiros do Brasil. Que estejam bem e tenham forças para continuar nesse desafio que você sabe que não é fácil. Que permanecemos unidos, conhecendo gente extraordinária. Fazendo mais um ano, sendo perfeitos ou imperfeitos", orou.

Dania também falou de seus sentimentos e confessou que está com saudades dos colegas que fez dentro do confinamento e que assim que sair do programa pretende voltar ao Brasil para reencontrá-los.

“Ir para o Brasil serviu como uma distração para mim, sair um pouco, respirar outro ar, conhecer novas pessoas. Sinto muitas saudades de todos já, mesmo ficando poucos dias. Me trouxe pessoas com uma alma incrível, com um coração lindo... Vou voltar para o Brasil”, afirmou.

VEJA A ORAÇÃO DE DANIA MENDEZ:

durante a oração da noite no quarto água, Dania orou pelos amigos brasileiros🇧🇷 que estão no #BBB23. #LCDLF3 😭💜



Durante la oración de la tarde en la sala de agua, Dania oró por sus amigos brasileños que están en #BBB23pic.twitter.com/OeeLoTDUHx — Mari / TEAM DANIA 💜🇧🇷 (@MariDania154) March 27, 2023

BBB 23: Fred Nicácio dá bronca em Marvvila por atitude com Dania Mendez

Após voltar para o BBB 23 através da repescagem, Fred Nicácio resolveu confrontar Marvvila sobre a cena em que ela e Fred Desimpedidos abrem a mala da mexicana Dania Mendez quando ela chega na casa.

"Se coloca no lugar de quem está tendo a mala aberta. Não é estranho se acontecer com você? Não é invasivo?", questiona Fred sobre o acontecimento.

A cantora admitiu que errou, mas lembrou o brother de que os dois achavam que a intercambista era, na verdade, uma atriz. "Não importa se ela é atriz, se ela não é atriz. Importa que aquela mala é dela. Eu não vou abrir a mala de ninguém aqui, por que a dela eu tenho direito de abrir? Por que eu suspeitei? Não. Vou descobrir se ela é ou não de outras formas e não mexendo em uma coisa que é privativa dela", aconselhou.