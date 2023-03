BBB 23: Fred Nicácio dá bronca em Marvvila por atitude com Dania Mendez

Após voltar da repescagem, Fred Nicácio detonou atitude de Marvvila e Fred desimpedidos no BBB 23

O doutor Fred Nicácio continua resolvendo "pendências" após voltar para o BBB 23 através da repescagem, mesmo se os problemas não aconteceram com ele diretamente.

Do lado de fora do confinamento, o doutor viu a cena em que Marvvila e Fred Desimpedidos abrem a mala da mexicana Dania Mendez quando ela chega na casa.

"Se coloca no lugar de quem está tendo a mala aberta. Não é estranho se acontecer com você? Não é invasivo?", questiona Fred sobre o acontecimento.

A cantora admitiu que errou, mas lembrou o brother de que os dois achavam que a intercambista era, na verdade, uma atriz.

"Não importa se ela é atriz, se ela não é atriz. Importa que aquela mala é dela. Eu não vou abrir a mala de ninguém aqui, por que a dela eu tenho direito de abrir? Por que eu suspeitei? Não. Vou descobrir se ela é ou não de outras formas e não mexendo em uma coisa que é privativa dela", aconselhou.

Deu uma de repórter

O brother Fred Nicácio voltou da repescagem com a corda toda e logo foi atualizar os aliados sobre os principais acontecimentos no país.

No quarto Fundo do Mar, ele começou contando sobre a morte da jornalista Gloria Maria, em 2 de fevereiro de 2023. "É triste, Gloria Maria morreu, acredita?", começou ele de mãos dadas com Domitila.

Domitila disse que amava as herdeiras da apresentadora e afirmou que elas deviam "seguir o legado", depois começou a explicar para os brothers quem era Gloria, mas eles já a conheciam. "Ela entrevistou o Michael Jackson", relembrou Alface.