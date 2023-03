Fred Nicácio dá uma de jornalista e atualiza brothers sobre as últimas notícias

Brother Fred Nicácio chegou contando sobre invasão de bolsonaristas em Brasília e morte de Gloria Maria

O brother Fred Nicácio voltou da repescagem com a corda toda e logo foi atualizar os aliados sobre os principais acontecimentos no país.

No quarto Fundo do Mar, ele começou contando sobre a morte da jornalista Gloria Maria, em 2 de fevereiro de 2023. "É triste, Gloria Maria morreu, acredita?", começou ele de mãos dadas com Domitila.

Domitila disse que amava as herdeiras da apresentadora e afirmou que elas deviam "seguir o legado", depois começou a explicar para os brothers quem era Gloria, mas eles já a conheciam. "Ela entrevistou o Michael Jackson", relembrou Alface.

Depois, o doutor relembrou a invasão de bolsonaristas no Palácio do Planalto. "Invadiram Brasília, eles são ousados. Os bolsominions invadiram no dia 8 de janeiro. Xandão [Alexandre de Morais] prendeu geral. Delícia, né gente?! Bem feito. O povo não respeita a democracia. É impressionante, um presidente eleito de forma limpa pelo povo. Uma minoria não aceita", disse gritando indignado.

Além dos fatos que ocorreram no país, Nicácio também falou sobre a repercussão do BBB, contando como estava o jogo dos brothers aqui fora.

Veja vídeos:

