BBB 23: Fred Nicácio abre o jogo com Amanda sobre expulsão de Sapato: ''Polícia na porta''

De volta ao BBB 23, Fred Nicácio abre o jogo com Amanda sobre eliminações de brothers envolvendo Dania Mendez

De volta ao BBB 23 após a repescagem, Fred Nicácio está fazendo várias revelações com análises para os brothers confinados desde o início. Em conversa com Amanda e outras sisters, o médico comentou sobre o episódio polêmico envolvendo Cara de Sapato e MC Guimê que acabou em eliminação dos dois.

O doutor falou para as sisters como a situação foi grave a ponto de ter polícia envolvida na história. Ele comentou que eles poderiam sair algemados do reality pela atitude que tiveram com a mexicana Dania Mendez, de Guimê passar a mão na intercambista e de Sapato tentar beijá-la.

"Pensa gente: se é o Alface ou o Black fazendo o que os meninos fizeram sobre assédio", pediu para pensarem como os participantes pretos seriam julgados na mesma situação.

Fred Nicácio apontou a gravidade da situação. "Tinha polícia aqui na porta, eles iam sair algemados, vocês vão ver as cenas, vocês vão ver o que é que aconteceu, essa disparidade de julgamento acontece", comentou o médico.

Veja a conversa de Fred Nicácio com Amanda e sisters:

Fred Nicácio joga a real para Amanda sobre Sapato: ''Não existe esse casal"

De volta à casa do BBB 23, Fred Nicácio fez revelações para os brothers sobre o que o público está achando deles aqui fora. Inclusive, o médico contou para Amanda que a web torcia para ela e Cara de Sapato como um casal de namorados e não de amigos.

"Cara, o povo shippava você e o Sapato", contou o ex-elimando e recém-chegada da Casa da Reencontro a informação de fora da casa.

Ouvindo o assunto, Cezar Black perguntou então como seria isso, não entendendo muito bem o que o doutor estava falando: "O que? de amizade?". O médico então esclareceu melhor: "De casal! Eu dizia: 'Gente, não existe esse casal. O Sapato não olha pra ela com esse olhar'.