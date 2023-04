Como assim? Sorridente, Gustavo desembarca em Goiânia para encontrar outro ex-BBB

Gustavo desembarca em Goiânia e vai ficar na casa de outro participante do reality; veja

O ex-BBB Gustavo Benedeti desembarcou nesta terça-feira, 4, em Goiânia após terminar o namoro com Key Alves. Segundo as primeiras informações, ele tem a casa de outro ex-BBB como destino.

Ao que tudo indica, o fazendeiro vai se encontrar com o sertanejo Rodolffo e com Caio Afiune, ex-participantes do BBB21 . Depois de sua eliminação, ele contou marcou um encontro com os amigos que até agora só conhece pelas redes sociais.

"Partiu pra Goiânia, vim buscar umas novidades para o gravo e vou escutar uns modão lá no Goiânia", disse ele nas redes sociais. Sorridente e feliz, ele não estava com o semblante de alguém que acabou de terminar um relacionamento.

Mais cedo, ele confirmou o fim do namoro com Key Alves com um comunicado nas redes sociais. "Turma, vim aqui contar para vocês que eu e a Key não estamos mais juntos. Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo na casa. Aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma, eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças. Ela é incrível e por isso que não quero seguir, e lá na frente machucar. Quero a felicidade dela e a minha também. Agradeço de coração todas as pessoas que torceram por nós, e espero que continuem torcendo, mas não mais como um casal. Obrigado a todos, espero a compreensão dos fãs”, finalizou.

🚨EXCLUSIVO: Gustavo acaba de chegar em Goiânia, tudo indica que ele está indo para a casa do cantor Roldoffo. pic.twitter.com/TW8ICEVamo — CHOQUEI (@choquei) April 4, 2023

DESABAFO DE KEY

Em publicação em nesta terça-feira, 04, Key Alves também falou sobre o término da relação que começou no confinamento. Ela desmentiu a notícia de que teria sido um término amigável e contou que a decisão partiu do fazendeiro.

No início do texto, ela destacou que passou por momentos difíceis após a eliminação do programa, como a morte do avô, lesão de sua irmã, e agora o fim do relacionamento com Gustavo.

"Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã, e agora um término. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo. Eu sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados. Sempre foi difícil pra mim, sempre fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei…", começou escrevendo.