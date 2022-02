Celebrando 20 anos de carreira, Thiaguinho anima a noite de sábado no BBB 22

Após muitos pedidos, Thiaguinho canta seus hits na festa da noite de sábado do BBB 22 com um show especial

A festa do BBB 22 teve a presença especial de Thiaguinho (38) no palco! Neste sábado, 19, o cantor, que está celebrando 20 anos de carreira, animou a noite dos brothers com um show vip e especial, que também foi acompanhado pelo público de casa.

Thiaguinho está celebrando 20 anos de carreira e, ao performar a música Energia Surreal, contou para os brothers o feito e agradeceu pelo show na casa.

O elenco do BBB 22 já mostrou que é fã de carteirinha de pagode e provou isso durante o show de Ferrugem (33), anteriormente.

Mas a música Deixa Tudo Como Tá, do cantor Thiaguinho, é o verdadeiro hino do programa, isso porque os integrantes da edição sempre estão demonstrando carinho pelo cantor e cantando o hit de sucesso.

Thiaguinho tem história com o Big Brother Brasil

Quando a festa começou no BBB 22 e Thiaguinho surgiu como atração, os brothers correram para a pista e celebraram o cantor.

É a quinta vez que Thiaguinho se apresenta no reality show da TV Globo. Em outras edições, o cantor performou seus maiores sucessos, o que prometeu repetir durante a festa do sábado. Foi quando os participantes deixaram de lado as tramas pensando no jogo para curtir muito o show e cantar com o ídolo.

Thiaguinho se apresenta no BBB 22, confira:

"A gente não vai errar, não

E se a gente errar

