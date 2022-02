BBB 22: Thiaguinho será atração da próxima festa do reality e promete agitar a casa

Thiaguinho garante muitos sucessos e clássicos do pagode para o show que fará na festa do BBB 22

18/02/2022

No próximo sábado, 19, a casa do Big Brother Brasil 22 vai receber um show mais que especial do cantor Thiaguinho(38).

O cantor irá garantir muita curtição para agitar os brothers, cantando sucesso de sua carreira e clássicos do pagode.

Quem sabe entre eles está um dos hits queridinhos dos confinados, Deixa Tudo Como Tá, canção que os brothers elegeram como a da edição?

O cardápio da festa também será vasto com muita pipoca, sorvete, chocolate e variadas guloseimas.

Essa já é a quinta vez que Thiaguinho se apresenta na Casa Mais Vigiada do Brasil, sempre agitando os participantes e o público de casa.