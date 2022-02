Ferrugem se derrete ao postar vídeo da esposa cantando ao seu lado durante show: ''Que cantora''

Ferrugem se derrete ao ouvir a voz de sua esposa, Thaís Vasconcellos, cantando ao seu lado durante show

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 12h40

Nesta segunda-feira, 7, Ferrugem (33) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento especial que aconteceu durante um show seu no final de semana, quando sua esposa, Thaís Vasconcellos(27), subiu no palco e foi cantar ao seu lado.

O pagodeiro ficou tão encantado com o momento que publicou um vídeo onde a amada aperece arrasando nos vocais, enquanto ele apresentava a canção É Natural.

Na legenda, ele se derreteu pela esposa, fazendo uma brincadeira divertida: "Empresaria(o)s do brasil, quem tiver precisando de um super talento favor fazer contato comigo! Que cantora".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "A melhor!", disse um. "Sem condições! Fenômeno!", falou outro. "Que voz!", escreveu um terceiro. "Tem que aumentar o cachê", brincou um quarto.

Um casal apaixonado!

Recentemente, Ferrugem flagrou Thaís olhando para ele com um olhar apaixonado e super romântico.

"Esse olhar, ah esse olhar… O jeito que me olha, tira qualquer obrigação de explicar o pq de você ter me escolhido pra ser seu marido . Eu só posso agradecer a Deus por ter me dado tanto e á você b, por ser tudo que preciso pra seguir evoluindo e vivendo o verdadeiro amor ! Eu te amo muito menina linda do olhar doce", escreveu ele na ocasião, deixando sua declaração de amor.

Confira a declaração que Ferrugem fez após sua esposa cantar em seu show: