Casa de shows se pronuncia após confusão com Wanessa Camargo: "Estávamos aguardando"

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria da Casa Natura explicou a confusão envolvendo suposto show de Wanessa Camargo em evento de Carnaval

Nos últimos dias a cantora Wanessa Camargo deu o que falar nas redes sociais, mas isso nada tem a ver com o BBB 24. Confinada no programa da TV Globo, a artista seguiu confirmada como uma das atrações da festa de Carnaval marcada para o próximo dia 27 de janeiro, em São Paulo.

Procurada pela CARAS Brasil, a Casa Natura, local onde o evento Bloco do Johnny acontecerá, explicou que a situação foi corrigida após uma falta de comunicação com os produtores do evento. Inicialmente as atrações divulgadas seriam Johnny Hooker, Cleo, Mateus Carrilho e Wanessa Camargo, porém a cantora está no BBB 24.

"Mesmo com a entrada da Wanessa no reality show, estávamos aguardando a confirmação da produção a respeito do declínio da participação", disse a assessoria da casa de shows, garantindo que o nome da cantora já foi substituído: "As informações já foram alteradas em todas as nossas redes, ela foi substituída pela artista Potyguara Bardo".

A assessoria de Wanessa também informou que o evento já havia sido desmarcado por parte da artista, por conta de sua participação no Big Brother Brasil. Vale destacar que há alguns dias a cantora confirmou que perdeu muito dinheiro por conta de cancelamento de shows e multas contratuais.

"Como eu vou pagar as contas sem trabalhar? Tive que cancelar show, minha renda é de show. Três meses sem fazer show, tive que pegar dinheiro emprestado para lá e para cá. E os shows que eu cancelei, tive que pagar multa", afirmou.

WANESSA FEZ DESABAFO SOBRE SER CAMAROTE NO BBB 24

Wanessa Camargo analisou em conversa com as sisters que é mais difícil para os integrantes do Camarote se adaptar ao confinamento do BBB 24 que para os Pipoca. A cantora estava cogitando desistir do programa diante da possibilidade das pessoas a julgarem como planta.

"É mais doloroso para uma pessoa que todo dia está acostumada a comer filé mignon ter que começar a comer presunto do que para um que sempre comeu presunto e não sabe o que é um filé mignon", disse Wanessa, que é vegana.

A integrante do camarote, que é filha de Zezé Di Camargo, ainda disse que o programa não é sobre as pessoas pobres mudarem de vida. "As pessoas desmerecem que a gente (camarotes) deva ganhar. Eu vivi um momento na minha vida que também era aperreio. Se esse fosse um prêmio para quem falta dinheiro, eu não estaria aqui", disse ela, que apesar de sua situação financeira, tem suas metas. "Não quero ficar dependendo de dinheiro de ninguém na minha vida, quero fazer a minha história, como o meu pai fez", explicou.