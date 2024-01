BBB24: Zilu Godói fala sobre ver Wanessa Camargo dentro do reality

'Não consigo desligar', Wanessa faz parte do Camarote de nova edição do programa e mãe coruja fez questão de contar que já era fã do reality

Zilu Godói não esconde o quanto está torcendo pela filha, Wanessa Camargo, no BBB 24, e nesta quinta-feira, 11, mostrou que estava acompanhando em tempo real a cantora no reality show. Ela ainda avisou que está difícil parar de acompanhar o programa.

"Sempre gostei e assisti muito o Big Brother Brasil", disse Zilu. "Agora com minha filha Wanessa lá na casa, vocês imaginam se eu consigo me desligar do canal!", assumiu ela. Zilu, que tem ainda Camilla Camargo e Igor Camargo, também com Zezé Di Camargo, ainda assumiu: "Mãe coruja".

Nos comentários, os fãs de Zilu declararam a torcida para a cantora: “Sua filha é maravilhosa! Adorando ela lá no BBB”, escreveu uma, “To torcendo muito por ela,sempre amei ela,ela é luz e vai brilhar!!!”, declarou outra, “Zilu nunca assisti o BBB… mas essa edição estou assistindo p conta da Wanessa”, revelou uma terceira.

Wanessa reclama de perrengue para tomar banho na casa

Wanessa Camargo já está enfrentando alguns perrengues em sua estadia na casa mais vigiada do país. Nesta quarta-feira, 09, a cantora abriu o coração sobre o desafio de preservar sua privacidade e não mostrar demais durante o banho na frente das câmeras do reality show da Globo.

Enquanto conversava com a modelo Yasmin Brunet, a artista contou que é muito difícil tomar cuidado para não expor sua intimidade e, ao mesmo tempo, se higienizar corretamente usando roupa de banho: “Eu tô odiando. Eu ainda resolvi vir de maiô e não estou conseguindo tirar o sabonete”, Wanessa desabafou logo após sair do banho.

“Não tem como fazer, eu tô baixando [para lavar]. Tô fazendo assim com a mão para tirar e a outra para tampar e [fez gesto como se tentasse cobrir a intimidade com o corpo], e mesmo assim, posso falar, ainda fica sabonete", Wanessa, que costuma tomar banho se escondendo das câmeras, desabafou sobre a falta de privacidade no momento de intimidade.