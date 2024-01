BBB24: Depois de confusão, Leidy Elin e Matteus se acertam

Na segunda-feira, 29, após o ‘Sincerão’, Leidy Elin e Matteus discutiram porque a trancista chamou o estudante de planta

No Quarto Fada, Leidy Elin e Matteus se acertam e se abraçam no BBB 24. Na segunda-feira, 29, os dois discutiram porque a trancista chamou o estudante de planta. Ele não gostou e os dois protagonizaram uma treta diante de todos os moradores da casa mais vigiada do Brasil.

"Eu só fiquei chateado porque a gente já tinha conversado, até tu falou naquele momento: 'Agora, eu estou vendo o Alegrette'", diz Matteus. "Sim, mas cada semana é uma semana", afirma Leidy Elin. "Mas passou", destaca o estudante. "Beleza, então. É só isso", afirma a trancista. Após a conversa rápida, os dois se abraçam.

A briga de segunda aconteceu porque Leidy perdeu a paciência e alfinetou as estratégias de um de seus aliados, Matteus. Isso porque durante a brincadeira improvisada, a operadora de caixa chamou o estudante de engenharia de ‘planta’ e ele não curtiu nenhum pouco a definição da amiga. Matteus se defendeu dizendo que se movimentava quando necessário, mas Leidy rebateu: “Não é posicionamento. Planta não é se posicionar, é se movimentar. É diferente”, disparou.

Matteus questionou o motivo pelo qual Leidy nunca o convidou para uma conversa sincera sobre o assunto, considerando a proximidade deles como aliados que compartilham o mesmo quarto. A sister se esquivou e a discussão começou a esquentar: "Eu só quero respeito! Tu convive comigo o dia inteiro ali", disparou o estudante indignada com o comentário da amiga.

Após briga, Pitel diz que não vai abandonar Fernanda

Após Fernanda brigar com Alane na casa mais vigiada do Brasil, Pitel garante que não vai abandonar a confeiteira dentro do jogo: "A gente é dupla. Está errada azedando ou entubando. Não tem o que fazer, não. 'Errei e acabou'. Não sou essa pessoa que vai virar as costas para você", diz Pitel.

A assistente social afirma que acredita no erro da confeiteira na briga, porém não vai abandoná-la. Pitel diz que, se isso ocasionar um problema no BBB 24, as duas vão se prejudicar juntas.