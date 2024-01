BBB24: Pitel diz que não vai abandonar Fernanda: “Não sou essa pessoa”

Em conversa com Pitel, Fernando contou seu lado da briga e deu risada da discussão; Pitel disse mesmo errada, ela vai continuar do lado da sister

Após Fernanda brigar com Alane na casa mais vigiada do Brasil, Pitel garante que não vai abandonar a confeiteira dentro do jogo: "A gente é dupla. Está errada azedando ou entubando. Não tem o que fazer, não. 'Errei e acabou'. Não sou essa pessoa que vai virar as costas para você", diz Pitel.

A assistente social afirma que acredita no erro da confeiteira na briga, porém não vai abandoná-la. Pitel diz que, se isso ocasionar um problema no BBB 24, as duas vão se ferrar juntas.

"Eu achei que você está errada e vou embora porque não vou me ferrar. Se eu tiver que me ferrar, porque você está errada, a gente vai se ferrar juntas. Não tem essa. E as pessoas vão reconhecer isso, mesmo que a gente não queira. Eu fiquei na minha porque todo mundo é adulto. Do mesmo jeito que você chegou lá e ficou atrás de mim, não se intrometeu na minha com Matteus", diz Pitel.

Além disso, a sister destaca que não se importa com o comportamento dos outros participantes da casa mais vigiada do Brasil ficarem estranhas com ela, após a briga entre a confeiteira e a bailarina. "Não tem essa. Pra mim está tudo bem se as pessoas quiserem ficarem estranhas porque eu estou do seu lado. Eu vou continuar do seu lado sendo estranho ou não", conclui a assistente social.

Fernanda ri e debocha após briga com Alane

Após a briga com Alane no Big Brother Brasil 24, Fernanda sentou com Pitel para contar sobre o ocorrido enquanto a bailarina desabafava sobre a discussão com os colegas de confinamento.

“Olha lá o pessoal. Amanhã mesmo que ninguém olha pra minha cara. Meu Queridômetro amanhã tá bonito”, disse a confeiteira. Pitel questiona se a sister realmente falou sobre o corpo da modelo e ela confirma. "Eu acho que você deveria ter ofendido ela falando da madre Tereza de Calcutá", opinou a assistente social. "Eu ofendi das coisas que eu quero", rebateu a carioca.

"Chamou ela de mole, falou que as pernas estavam frouxas...", continua Pitel e Fernanda dispara: "Eu acho"."Meu Deus do céu. Isso é papo para fora daqui. Quando a senhora disse que a senhora desce o nível, a senhora desce o nível de verdade", falou a alagoana rindo. "Eu falei, eu avisei. Eu tenho um certo destempero", confessou Fernanda caindo na risada.