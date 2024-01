BBB 24: Fernanda ri e debocha após briga com Alane sobre corpo da sister

Em conversa com Pitel, Fernando contou seu lado da briga e deu risada da discussão

Após a briga com Alane no Big Brother Brasil 24, Fernanda sentou com Pitel para contar sobre o ocorrido enquanto a bailarina desabafava sobre a discussão com os colegas de confinamento.

“Olha lá o pessoal. Amanhã mesmo que ninguém olha pra minha cara. Meu Queridômetro amanhã tá bonito”, disse a confeiteira.

Pitel questiona se a sister realmente falou sobre o corpo da modelo e ela confirma. "Eu acho que você deveria ter ofendido ela falando da madre Tereza de Calcutá", opinou a assistente social. "Eu ofendi das coisas que eu quero", rebateu a carioca.

"Chamou ela de mole, falou que as pernas estavam frouxas...", continua Pitel e Fernanda dispara: "Eu acho". "Meu Deus do céu. Isso é papo para fora daqui. Quando a senhora disse que a senhora desce o nível, a senhora desce o nível de verdade", falou a alagoana rindo. "Eu falei, eu avisei. Eu tenho um certo destempero", confessou Fernanda caindo na risada.