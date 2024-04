BBB24: Com calcinha fio, Yasmin aposta em look todo transparente para Final

Yasmin Brunet elegeu um look transparente e ousado para a Grande Final do BBB 24

Yasmin Brunet já está preparada para a Grande Final do Big Brother Brasil 24, que acontece na noite desta terça-feira, 16.

Em seu Instagram, a modelo compartilhou um vídeo exibindo detalhes do look ousado escolhido para a noite em que reencontrará os ex-participantes da temporada.

Nos corredores dos Estúdios Globo, a loira apareceu usando um vestido prateado inteiro transparente. Com gola alta e costas abertas, a peça ainda trazia detalhes de concha no busto.

Com as curvas aparentes, Yasmin colocou o corpão para jogo com uma calcinha fio dental do mesmo tom, deixando o bumbum bem aparente.

"Perfeição é esse vídeo", comentou um seguidor. "Sem palavras", reagiu outra. "Uma deusa", elogiou mais uma.