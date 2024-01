BBB24: Alane fala sobre atitudes de sister dentro da casa: 'Acho hipócrita'

Em conversa com Marcus Vinicius, a indicada pelo líder, Alane considera o que pode acontecer no Sincerão que acontece nesta segunda, 22

Alane e Marcus Vinicius são dois dos cinco emparedados desta semana, e a dupla segue conversando no Quarto Fada os dois pensam o que falar na dinâmica do Sincerão, que acontece ainda nesta segunda, 22. A sister avalia o comportamento de Fernanda.

"Estava pensando se eu falava com a Nanda mesmo, sobre ela ter dito que ela não votou em mim. Tenho medo do meu argumento soar fraco lá", inicia a paraense.

Marcus sugere que a bailarina tente esclarecer as coisas antes. "Pergunta para ter certeza se ela falou isso. Se isso está na sua cabeça, é porque isso deve ser dito, esclarecido de alguma forma", recomenda ele. "Mesmo ela não tendo votado ontem e ela fale que no dia anterior ela votou, mesmo assim", continua a sister.

"Ela fica falando comigo e vota em mim. Acho hipócrita, não sei, sabe?", diz Alane. A bailarina explica sobre o que queria fazer no Sincerão: "Queria tentar focar com as pessoas que estão lá, para ter, de fato, um embate". Marcus pondera que a sister tem questões para além dos protagonistas da semana.

"Eu acho que, no seu caso, as coisas foram meio que envolvendo a casa toda. Não é só sobre quem te colocou no Paredão. É sobre quem já queria te colocar no Paredão, desde quando tu empatou da outra vez", afirma ele.

Alane recorda que recebeu muitos emojis de "Alvo" no Queridômetro e que Fernanda negou ter dado o emoji a ela. Marcus considera que a carioca pode ter votado nela para salvar Pitel, sua aliada.

Rodriguinho ensaia o que vai dizer para sister durante Sincerão

Rodriguinho estava no quarto no Quarto do Líder conversando com Juninho e Luigi. O brother estava falando sobre o jogo e disse que já ensaiou o que vai dizer para Alane no Sincerão, o novo jogo da discórdia do BBB 24, que acontece nesta segunda-feira, 22. Rodriguinho indicou a sister direto para a berlinda na formação do último Paredão.