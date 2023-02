BBB23: Ricardo prevê Big Fone tocando e fica esperando na área externa depois de festa

Ricardo está confiante de que o Big Fone irá tocar e fica pronto para ser quem irá atender

Neste sábado, Ricardo mostrou que talvez seja vidente! Acampado na área externa da casa mais vigiada do Brasil, o brother está à espera de que o Big Fone toque para ser o primeiro a atendê-lo. O que ele não sabe é que ele realmente irá tocar pela primeira vez no Big Brother Brasil 23.

Muito preocupado com o paredão desta semana, que será montado neste domingo, 5, o brother adivinho de alguma forma que o telefone tão polêmico do reality show fará parte da dinâmica. Então, ele decidiu ficar deitado do lado do objeto. Depois de fazer seu raio-x, ele tirou um cochilo na grama, para ficar pronto para quando o Big Fone tocar.

Claramente, os integrantes desta edição do reality show de confinamento da Rede Globo não sabem que o Big Fone realmente irá tocar. O acontecimento está marcado, no entanto, somente para a noite deste sábado, 4, depois do ao vivo.

Ricardo já marcando território para atender o Big fone 👀#Bbb23pic.twitter.com/A7Hb8RLwLS — Mary ❤️ (@Mariel7712) February 4, 2023

BBB23: Larissa Santos e Bruna Griphao discutem depois de confusão generalizada

Na manhã deste sábado, 4, Larissa e Bruna acabaram discutindo sobre os brothers terem invadido os quartos enquanto outros confinados estavam dormindo. A personal trainer achou falta de respeito, enquanto a atriz se incomodou por ela ter feito isso na noite anterior.

Depois de ser provocada por Guimê, Larissa disse: “Eu sou [parceira], fico no after até o final. Só que faltou respeito com o pessoal que tá dormindo. É só isso. Tão batendo a porta... Se vocês querem continuar bebendo, vai na sala igual a gente faz”, disparou a professora de educação física. Guimê ainda brincou: “Lari, seu boy fecha comigo”. “Tudo bem, ele vai lá para sala junto com vocês”, rebateu a catarinense. “Só não entendi o que ficaram putos no outro quarto. Foi muito mais de boa que ontem”, comentou o funkeiro.

Então, Bruna Griphao entrou na conversa. “Para mim não faz sentido, Lari. Ontem você fez a mesma coisa. E hoje, quando eu estava dormindo aqui no quarto, ninguém me deixou dormir. Ficou batendo a porr* da porta”, reclamou a atriz.

“Eu não tô falando por mim, eu não tô dormindo. Tô falando por elas. Não sei por que você tá se doendo. Ontem o pessoal levantou, tava todo mundo brincando junto, só que aqui não aconteceu isso. E não é por berrar, brincar... É só pela falta de respeito”, disparou Larissa.