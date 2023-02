BBB23: Larissa Santos e Bruna Griphao discutem depois de confusão generalizada

Atriz Bruna Griphao e personal trainer Larissa Santos batem boca no quarto após dicussão de brothers no BBB23

Na manhã deste sábado, 4, a personal trainer Larissa Santos e a atriz Bruna Griphao acabaram discutindo! A catarinense não gostou nem um pouco da invasão de quartos depois da festa, visto que alguns confinados já estavam dormindo. Porém, a atriz e aliada da personal trainer se ofendeu, batendo boca com sua principal amiga dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Tudo aconteceu depois que a cantora Aline Wirley ficou irritada por ter levado um pisão de Gabriel Santana e Bruno Nogueira. Antônio Cara de Sapato Jr. também já tinha reclamado do funkeiro MC Guimê e do youtuber Fred Desimpedidos, por terem entrado no quarto Fundo do Mar bagunçando. “Papo reto, faz isso não. Tá demais isso aí, gente, vocês. Que isso? Vocês estão viajando demais”, disse o atleta.

🚨VEJA: Mosca pisa na Aline ao ser empurrado por Gaga e a sister acorda brava: "Porra, assim não! Você também Bruno. Isso aqui é uma palhaçada!" #BBB23pic.twitter.com/oUBvwPxXaX — CHOQUEI (@choquei) February 4, 2023

Então, o marido de Lexa resolveu comentar com seus aliados do quarto Deserto sobre o ocorrido. “Lari tá brigada com nós agora. Você é minha parceira”, falou o cantor de funk. “Eu sou, fico no after até o final. Só que faltou respeito com o pessoal que tá dormindo. É só isso. Tão batendo a porta... Se vocês querem continuar bebendo, vai na sala igual a gente faz”, disparou a professora de educação física.

Guimê ainda brincou: “Lari, seu boy fecha comigo”. “Tudo bem, ele vai lá para sala junto com vocês”, rebateu a catarinense. “Só não entendi o que ficaram putos no outro quarto. Foi muito mais de boa que ontem”, comentou o funkeiro.

Então, Bruna Griphao entrou na conversa. “Para mim não faz sentido, Lari. Ontem você fez a mesma coisa. E hoje, quando eu estava dormindo aqui no quarto, ninguém me deixou dormir. Ficou batendo a porr* da porta”, reclamou a atriz.

“Eu não vou discutir com bêbada”, disse Aline, muito irritada. Porém, Larissa não deixou o comentário passar batido. “Eu não tô falando por mim, eu não tô dormindo. Tô falando por elas. Não sei por que você tá se doendo. Ontem o pessoal levantou, tava todo mundo brincando junto, só que aqui não aconteceu isso. E não é por berrar, brincar... É só pela falta de respeito”, disparou.

“Mas você fez a mesma coisa ontem, só que você parou. Para mim não é justo hoje eu estar tentando dormir, e todo mundo entrar na porra do quarto e ficar batendo porta, gritando. E eu não poder falar nada”, rebateu a loira. “Ninguém faltou com respeito aqui”, interferiu Bruno. “Faltou, porque entrou aqui e pisou na Aline”, disse Ricardo Camargo. Bruna e Larissa ainda discutiram mais antes de dormir.