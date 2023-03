BBB23: Ricardo cogita colocar Cezar no Paredão, apesar de pedido de desculpa do brother

Em conversa com a cantora Marvvila no BBB 23, Ricardo fala sobre a possibilidade de voto em brother

Ricardo conversou com Sarah Aline e Marvvila no Quarto do Líder sobre a conversa que teve mais cedo com Cezar Black na academia do BBB 23. O baiano pediu desculpas para ele depois de toda a treta e briga que rolou depois do Jogo da Discórdia.

Ele explicou o que está pensando depois do pedido de desculpas do baiano: "Eu tenho um coração bom, toda vez que ele me pede desculpa eu vejo que é de coração. Ele se atropela...".

"Eu desculpo porque também não sou perfeito, só que a minha trajetória com ele é só de porrada que eu tomo dele. Se for ver as coisas que ele fez comigo e eu fiz com ele, tem uma desproporção... Mas aí vai no calo de quem está sentindo a dor".

Por conta disso, o biomédico cogita colocá-lo no Paredão. "Eu ainda acho que tenho que pôr ele do Paredão. Por mais que exista a desculpa, existem feridas, cicatrizes. Eu tenho motivo sim para indicá-lo no Paredão, embora ele tenha me pedido desculpa".

As sisters o alertam sobre esse pensamento e Marvvila diz: "Você tem que tomar uma decisão... ou vai ou fica. Ficar cirandando [o Cezar] pra lá e pra cá eu acho meio perigoso... pode confundir a cabeça de quem está aqui e de quem está de fora".

Alface concorda e afirma que quer mesmo "Manter o distanciamento".

Ricardo revela seu Pódio

Em uma conversa com a Miss Alemanha, Alface revela para Domitila Barros, seu Top 3 e que a sister está em seu top 5 e afirma: "Meu voto não é em você e está longe de ser, Domi. Top 5 você está comigo”

No papo, o biomédico confessa que vê o seu Top 3 por afeto, com Sarah Aline e Marvvila, mas como visão de jogo incluiria a ativista. "A gente tem que ver a razão e quem fez por merecimento. Merecimento até agora eu vejo que você fez o seu game aqui. Você tem merecimento sim de chegar ao Top 3", pontua Ricardo.