BBB23: Ricardo revela seu Top 3 dentro da casa; Descubra quem!

Em conversa com a Miss Alemanha, Ricardo revelou sua final dos sonhos

Durante a tarde na casa do BBB 23, Ricardo assume para DomitilaBarros que, de acordo com sua percepção, se ela tiver que ir ao Paredão, que não seja no próximo e sim em um seguinte: "Mas o meu voto não tem em você", conta o biomédico.

O brother explica que não faz sentido ele querer dar o colar do Anjo para ela em uma semana e na outra votar na sister: "Meu voto não é em você e está longe de ser, Domi. Top 5 você está comigo".

No papo, o biomédico confessa que vê o seu Top 3 por afeto, com Sarah Aline e Marvvila, mas como visão de jogo incluiria a ativista. "A gente tem que ver razão e quem fez por merecimento. Merecimento até agora eu vejo que você fez um game aqui. Você fez o seu game aqui. Você tem merecimento sim de chegar ao Top 3", pontua.

Sisters do Quarto Deserto armam plano para desestabilizar brother

As sisters do Quarto Deserto estão fazendo vários planos após a volta de Aline Wirley e Bruna Griphao do último Paredão. Após a eliminação de Gabriel Santana, as ex-emparedadas conversaram com Amanda e Larissa sobre os próximos passos do jogo.

Depois de terem um desentendimento entre a médica e a professora de Educação Física sobre indicarem uma participante direta para a berlinda, as participantes acalmaram os ânimos e bolaram um plano para desestabilizar Ricardo Alface

"Planta amanhã no Alface [Ricardo]", disse a atriz. "Duas plantas. Alvo ele fica louco", falou Larissa. "Mas eu dei alvo pra ele hoje", comentou a professora. "Ele está se contendo. Ele deu vômito pra gente, e eu dei um coração partido”, disse Aline Então, a professora de Educação Física sugeriu focarem apenas em um emoji no brother.

"A gente pode dar quatro alvos, porque ele sabe que ele não é planta", planejou ela