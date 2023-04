BBB23: Paula rebate críticas ao ser acusada de alfinetar término de Gustavo e Key

Depois de ser acusada por internautas de zombar o término de Guskey, Paula Freitas rebate críticas

A influenciadora e ex-BBB Paula Freitas precisou se ater às críticas que vem recebendo nesta terça-feira, 4. O problema começou quando a ex-sister decidiu fazer uma postagem que os internautas interpretaram como indireta para o anúncio do término do fazendeiro Gustavo Benedeti e da jogadora de vôlei Key Alves.

“Reza o ditado: 'Quem avisa, amigo é'; se é AMIGO, avisar é bem-vindo”, dizia a postagem enigmática da biomédica. Logo, os usuários começaram a acusar a influenciadora de mandar uma indireta para o ex-casal, falando que ela teria avisado Key sobre o término antes mesmo de acontecer.

“Eu não sou mentirosa, não sou invejosa, não torço pela infelicidade de ninguém. Fui atacada diversas vezes por acreditar na minha intuição e por ter opinião formada sobre muitas coisas. Resumindo, esse tweet é só mais uma prova daquilo que eu devo fazer sempre… Acreditar no que eu vejo e sinto”, escreveu Paula.

Key Alves abre o jogo sobre o término com Gustavo: ''Não foi um término amigável''

Após Gustavo Benedeti se manifestar sobre o fim do relacionamento com Key Alves, do BBB 23, a jogadora de vôlei também usou as redes sociais para falar sobre o término. Em publicação em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 04, ao postar uma foto dos dois em preto e branco, a atleta também falou sobre o término da relação que começou no confinamento. Key desmentiu a notícia de que teria sido um término amigável e contou que a decisão partiu do fazendeiro.

"Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram", desabafou a ex-sister em trecho do texto.