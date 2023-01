BBB23: MC Guimê se preocupa após atitude com Aline Wirley: "Vai se sacrificar"

Será? BBB23: MC Guimê se preocupa após cantora ficar fora do Vip

O rapper MC Guimê (30) se pronunciou nesta sexta-feira, 20, sobre Aline Wirley (41). Ele está com medo que ela se sinta excluída pelo grupo do qual o cantor faz parte. Isso porque ela não foi escolhida para o Vip.

Na academia, ele revelou preocupação com a situação. "Eu acho que ela (Aline) vai se sacrificar pelo grupo, papo reto."

Gabriel concordou com a ideia "Eu acho que ela pula na bala por nós também", disparou. Bruna também fez elogios para a sister. "Ela tá se mostrando muito coerente."

Guimê então lembrou que um dos brothers pode estar fazendo a cabeça da cantora. "Se o Fred (Nicácio) tem uma amizade com ela, ele deve estar: 'Você viu, não tá no VIP'", lembrou. A atriz concordou. "Eu tô me sentindo mal deles estarem falando, não tem como. Por isso eu vou levar ela pro Cinema do Líder...", afirmou tentando se redimir.

Mc Guime está preocupado com a Aline não ter ido para o VIP e se sentir excluída do grupo. Bruna disse que irá chamar eles para o cinema do líder #BBB23pic.twitter.com/2MAlFR7TsD — Dantas (@Dantinhas) January 20, 2023

BBB 23: Confira como será a formação do paredão e quarto secreto

O apresentador Tadeu Schmidt revelou detalhes da formação do paredão e do quarto secreto. No sábado, 21, acontece a prova do anjo. No domingo, 22, os participantes realizam a formação do paredão.

A dinâmica será assim: dupla de anjos imuniza uma dupla; dupla líder indica outra dupla; casa vota em dupla; contragolpe da dupla mais votada pela casa; prova bate-volta com a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe; dupla indicada pelos líderes + perdedores do bate-volta vão pro paredão. A votação vai perguntar: 'qual dupla deve ir para o quarto secreto?'.