BBB23: Marvvila se assusta com movimentação debaixo do edredom de brothers

Cantora Marvvila fica irritada com movimentação debaixo do edredom de brothers no BBB23

Na manhã deste sábado, 4, a cantora Marvvila ficou completamente indignada com a pegação que rolou entre os brothers Sarah Aline e Gabriel Santana na madrugada depois da festa no Big Brother Brasil 23. Os dois dividiram a cama de casal do quarto Fundo do Mar com a artista.

Depois do “after” da festa, o ator e a psicóloga foram se deitar e se cobriram por inteiro com o edredom da cama. Porém, não adiantou de nada, pois não foram nada discretos. O “casal” fez diversos movimentos ao lado da cantora, que ficou chocada.

Enquanto tentava dormir, Marvvila sentia o movimento dos amigos, virava pro lado com a boca aberta e os olhos arregalados, chocada com o que estava acontecendo. Até que, a cantora fez uma expressão de aprovação, como se quisesse aplaudir a movimentação dos pombinhos, que nem se deixaram abalar pela colega.

Assim que o despertador tocou e todos acordaram, Marvvila chamou Sarah, mas não mostrou sua indignação com a pegação. Na verdade, ela ficou irritada com o escândalo feito por Bruno Nogueira durante a invasão dos quartos.

“Era pra ser uma coisa de brincar com a galera, todo mundo que estava dormindo estava achando legal, mesmo com essa coisa de estar sendo acordado. Sabe quando passou a ser desconfortável? Foi o Gaga. Começou a gritar sem parar e tirar as roupas de todo mundo da mala”, disse ela. “Minha calcinha estava na cara dos outros. Isso foi o que me incomodou”, desabafou.

Mesmo sabendo que o descontentamento da amiga não era por conta da intensa pegação da psicóloga e do ator, Sarah e Gabriel aproveitaram para se desculpar pelo que aconteceu debaixo do edredom compartilhado.

A cara da marvvila vendo Gabriel mosca e Sarah no edredom

As reações dela são as melhores kkkkkkkkkkkk #BBB23pic.twitter.com/bBLXaqQEna — Loren 🅰️ (@dainhalori) February 4, 2023

BBB23: Ricardo prevê Big Fone tocando e fica esperando na área externa depois de festa

Vidente? Sem saber que está certo, Ricardo fica acampado do lado do Big Fone para atendê-lo desde que fez o Raio-X pela manhã. Porém, o polêmico telefone do Big Brother Brasil só irá tocar realmente durante a noite deste sábado, logo após a entrada ao vivo do programa.