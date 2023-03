BBB23: Marvvila revela alvo para o próximo paredão: "Contragolpe"

Marvvila revela com quem vai usar o Poder do Veto após ganhar prova no BBB23 e promete incendiar o jogo; veja quem

Sortuda! A modelo Marvvila conquistou o Poder do Veto na noite deste sábado (25) após vencer a dinâmica do 'soprobol', valendo uma interferência na formação do Paredão do BBB23, e de quebra ganhou o direito de impedir um confinado de participar da votação da casa.

Durante uma conversa com os aliados no Fundo-do-Mar, ela revelou quem será seu alvo."Já sei como vou usar, quem vou vetar. Todo mundo vai se unir, não vai fazer muita diferença. Mas vou tirar da Amanda", explicou ela, relatando que sua estratégia não irá afetar diretamente no game.

Ao falar de sua estratégia, Marvvila recebeu apoio de Sarah Aline que elogiou a atitude coerente tomada pela amiga, pois segundo ela, esse posicionamento foi o justo, já que a modelo teve um pequeno desentendimento com a médica: "Faz sentido, porque ela te puxou no Contragolpe semana passada".

"Inteligente, hein?", elogiou Ricardo, que ouviu atentamente os próximos passos de Marvvila. Na sequência, ela relembrou mais um episódio que ocorreu na casa: "Ela me puxou semana passada diretão", disse a modelo se referindo a sua volta do paredão ao vencer a dinâmica da prova Bate e Volta.

Devastadas, o quarteto formado por Amanda, Bruna Griphao, Aline Wirley e Larissa, lamentaram a vitória da rival. "A gente não tem nem como mandar ninguém pro Paredão", analisou a atriz."F*deu, não tem o que fazer. Mas calma, vamos pensar, vamos pensar com calma", reagiu a integrante do Rouge. "Se eles dividirem voto lá, 3 a 3, a Sarah desempata ainda. Eles tem 6", completou.

Sumiço de Marvvila preocupa os brothers

Durante a festa da madrugada deste sábado, 25, Marvvila contou que estava mexida com as informações externas que foram reveladas com o retorno de Fred Nicácio e Larissa na repescagem do Big Brother Brasil. Ela chegou a chorar e desabafar. Pouco tempo depois, ela sumiu da vista de todo mundo.

Sarah começou a procurar por Marvvila em todos os cantos da casa e ficou preocupada. Ela começou a perguntar para todo mundo sobre o paradeiro da cantora e ninguém viu nada. Com a movimentação, a produção deu um alerta de atenção com o nome da sister nas telas da casa e nada dela aparecer.

Então, Sarah pensou em um local que ainda não tinha procurado: a piscina de bolinhas da festa. Ricardo e Sarah foram até a piscina de bolinhas e encontraram a sister dormindo no local.