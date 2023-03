BBB 23: Sumiço de Marvvila preocupa os brothers após chamada de 'atenção'

Sarah e Ricardo procuram Marvvila em todos os lugares da casa do BBB 23 e o sumiço dela preocupa todo mundo

Durante a festa da madrugada deste sábado, 25, o sumiço da cantora Marvvila deu o que falar na casa do BBB 23, da Globo. Isso porque a estrela desapareceu da vista de todo mundo durante um bom tempo e até recebeu uma chamada de 'atenção' da produção do reality show. Entenda o que aconteceu!

Durante a festa, Marvvila contou que estava mexida com as informações externas que foram reveladas com o retorno de Fred Nicácio e Larissa na repescagem do Big Brother Brasil. Ela chegou a chorar e desabafar. Pouco tempo depois, ela sumiu da vista de todo mundo.

Sarah começou a procurar por Marvvila em todos os cantos da casa e ficou preocupada. Ela começou a perguntar para todo mundo sobre o paradeiro da cantora e ninguém viu nada. Com a movimentação, a produção deu um alerta de atenção com o nome da sister nas telas da casa e nada dela aparecer.

Então, Sarah pensou em um local que ainda não tinha procurado: a piscina de bolinhas da festa. Ricardo e Sarah foram até a piscina de bolinhas e encontraram a sister dormindo no local.

Marvvila desabafa no BBB 23

Nesta sexta-feira, 24, Marvvila deitou em uma cama no Quarto Fundo do Mar e começou a chorar. Cezar Black se aproximou da sister e quis saber o que estava acontecendo. A cantora contou para o colega de confinamento que acredita que pode estar 'fazendo hora extra' no jogo. "Não sei se talvez esteja fazendo hora extra para o público, sabe? Se é isso que acham talvez seja melhor eu partir", disse ele.

O enfermeiro, então, consolou a amiga. "Não, mas eu não acho isso não, Marvvila, sabe? Foi boa essa vinda do Fred [Nicácio] para colocar para a gente coisas que a gente não consegue perceber aqui dentro", afirmou o brother. "Então acho que isso pode servir como um alerta para você e uma nova oportunidade para mudar as coisas, fazer diferente, entende? Tem muita gente que gosta de você lá fora", acrescentou. Cezar ainda deu um conselho para Marvvila. "Seja você mesma. Só se imponha de uma maneira diferente. Aqui o que parece que a galera quer ver é isso, é você se impor. É para brigar, briga, se é pra falar, fala", completou.