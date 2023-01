BBB23: Marvvila muda de visual dentro da casa e diz adeus as tranças

BBB 23 Marvvila aderiu um novo visual dentro da casa mais vigiada do Brasil nesta segunda-feira

Mudou de visual! Nesta segunda-feira, 30, a cantora Marvvila retirou as tranças e deu olá para um novo visual no BBB 23. A cantora chegou na edição com tranças mas decidiu se despedir delas e mudar o visual.

Agora, a sister está com o cabelo natural e já desfila o novo visual pela casa do reality show.

Nas redes sociais a cantora recebeu diversos elogios dos fãs do reality: “Cara essa mulher é um espetáculo” escreveu uma seguidora, “Eu acho ela uma das mulheres mais gatas desta edição, fala sério!” declarou outra, “Não tem como ficar feia. A mulher é um espetáculo!” afirmou uma terceira.

Na sexta-feira, 27, outra participante também mudou o visual. A Tina contou com a ajuda dos outros colegas de confinamento para tirar o trançado dos fios e adorou o resultado e ter seu Black Power de volta pra jogo.

Fred Nicácio gostou da mudança no cabelo da amiga. "Seu cabelo é lindo, você é linda, seus traços são lindos, você é preciosa, você é amada, a gente te protege", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Gabriel faz comentário sobre cabelo de brother e incomoda

A participante do BBB 23, Larissa, ficou indignada com um comentário de Gabriel Fop sobre o cabelo de Bruno Gaga. Isso porque o brother teria dito que o cabelo de Bruno era duro, como uma piada de péssimo gosto.

"C*ralho... Passa a mão no cabelo do Bruno. Duro", riu Gabriel. Ele ainda pediu para Larissa passar a mão no cabelo dele. O nordestino explicou que seu cabelo estava assim por conta do gel que usou.

Gabriel continuou com a piada. "Parece o carpete da grama ali", se divertiu. A sister Larissa Santos comentou com Amanda que não gostou da fala dele.

"O Gabriel falou um negócio pro Gaga que eu fiquei... Ficou mexendo no cabelo do Gaga e falou 'Ah, seu cabelo é duro igual os carpete da rua'. Ele ficou sem graça. Nem falei nada, peguei e saí", desabafou a sister para Amanda.