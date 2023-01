BBB 23: Larissa fica chocada com comentário de Gabriel sobre cabelo de Bruno Gaga

Em conversa no BBB 23, Larissa contou episódio entre Gabriel Fop e Bruno Gaga para Amanda no quarto Deserto

A participante do BBB 23, Larissa, ficou indignada com um comentário de Gabriel Fop sobre o cabelo de Bruno Gaga.

Isso porque o ex-Casa de Vidro teria dito que o cabelo de Bruno era duro, como uma piada de péssimo gosto.

"C*ralho... Passa a mão no cabelo do Bruno. Duro", riu Gabriel. Ele ainda pediu para Larissa passar a mão no cabelo dele. O nordestino explicou que seu cabelo estava assim por conta do gel que usou.

O ex-peguete de Anitta continuou com a piada. "Parece o carpete da grama ali", se divertiu. A sister Larissa Santos comentou com Amanda que não gostou da fala dele.

"O Gabriel falou um negócio pro Gaga que eu fiquei... Ficou mexendo no cabelo do Gaga e falou 'Ah, seu cabelo é duro igual os carpete da rua'. Ele ficou sem graça. Nem falei nada, peguei e saí", desabafou.

Amanda, então, viu a gravidade do comentário e comentou: "Ah não, isso é pesado".

Aqui o Gabriel falando do cabelo do Bruno, que parece o carpete da grama. O Gaga visivelmente sem graça #BBB23

🎥 Globoplay pic.twitter.com/7RezKv03uq — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) January 30, 2023