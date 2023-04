BBB23: Marvvila chora ao pensar sobre incertezas do futuro

Cantora de pagode Marvvila fala sobre futuro incerto fora do BBB 23 e se emociona

Na tarde desta sexta-feira, 31, enquanto conversava com o médico Fred Nicácio na parte de fora da casa mais vigiada do país, a cantora de pagode Marvvila desabafou, revelando que está se sentindo frustrada com o seu desempenho dentro do Big Brother Brasil 23.

Enquanto falava sobre a Prova do Líder, a artista elogiou a forma como o colega de confinamento tem agido dentro da casa, dizendo que ele havia dado orgulho para sua família. Porém, ela mostrou estar bastante desanimada ao falar sobre seu próprio desempenho no game. “Eu não consegui dar orgulho para os meus, não. Eu acho que fiz eles passarem raiva”, desabafou.

Fred ainda tentou confortar sua colega, afirmando que a cantora estava no Top 10 do reality show e que isso era motivo de muito orgulho. O médico ressaltou que a frustração era um sentimento natural, mas que não significaria que a artista não estivesse dando orgulho para sua família e seus fãs fora da casa. “Você está frustrada, são duas coisas diferentes”, disse ele.

“É um sentimento de que pode estar acabando esse sonho porque eu acho que vou ser indicada”, desabafou Marvvila. O médico continuou tentando confortar a amiga, dizendo que se ela fosse eliminada, teria uma nova vida pela frente fora da casa. “Se você sair, tem uma vida nova. Nada que você deixou para trás é igual”, disse.

“Mas tentando trabalhar dentro de mim que eu tenho que ir de cabeça erguida. Agora não tenho mais o que fazer... Se eu tiver que sair, eu preciso sair de cabeça erguida”, concluiu a cantora de pagode, visivelmente bastante emocionada.

Amanda e Larissa criticam jogo de Brother

Fora da Prova do Líder, Amanda e Larissa criticaram o jogo de Ricardo. Eliminada por esquecer de apertar o botão, a médica ouviu a professora de Educação Física, que desistiu da disputa de resistência, contar um desentendimento que teve com Alface durante a prova. A repescada comentou que discutiu com o biomédico após falar que ele votaria em Cezar Black. "Ele deve ter ficado com medo da gente falar", a médica opinou. "Aqui não se cria, não. Eu tô cada vez mais incomodada com o jogo do Alface."

