BBB 23: Amanda e Larissa criticam jogo de brother: ''Vai se queimar sozinho''

Fora da Prova do Líder, Amanda e Larissa criticam atitudes de brother no jogo e mostram interesse em colocá-lo no paredão

Fora da Prova do Líder, Amanda e Larissa criticaram o jogo de um brother do BBB 23. Eliminada por esquecer de apertar o botão, a médica ouviu a professora de Educação Física, que desistiu da disputa de resistência, contar um desentendimento que ela teve com Ricardo Alface no local da competição.

A repescada comentou que discutiu com o biomédico após falar que ele votaria em Cezar Black. "Ele deve ter ficado com medo da gente falar", a médica opinou. "Aqui não se cria, não. Eu tô cada vez mais incomodada com o jogo do Alface", comentou Amanda.

"Deixa que ele vai se queimar sozinho", Larissa falou. Em seguida, Amanda revelou que Ricardo está em sua lista de alvos. "Como todo mundo que já votou em mim, tá na minha lista. Ele subiu vários degraus com essa postura dele", disse.

A professora então comentou sobre os adversários estarem mais confortáveis por estarem em maioria e falou sobre seus planos no jogo. "Dependendo, se a Marvvila não tiver, Domitila ganha o Anjo ou ganha Líder, sei lá, eu já vou no Black. Até agora esse Paredão não era sobre ele. Não vai ter isso aí de ficar de boinha não", disse.

Amanda opinou sobre a relação de Alface e Black na casa. "Os dois têm embates e eles não sustentam o embate um do outro, por conveniência. É tipo, 'A gente se ofende mas tá tudo beleza', pra não ir nenhum dos dois pro Paredão. Mas isso aqui é um jogo de posicionamento, você tem que se posicionar quando você vai se defender de alguma coisa", concluiu a médica.

Larissa joga provocação e brother cai prometendo voto: ''Coisas podem mudar''

Antes de desistir da Prova do Líder, Larissa acabou provocando um brother durante sua permanência na disputa. A indireta aconteceu quando a professora de Educação Física brincou que Cezar Black precisa continuar na competição porque se deixar Ricardo Alface ganhar vai acabar direto no paredão, como o biomédico já havia revelado seu voto.

"Foca porque você sabe, né? Se outra pessoa ganhar, te coloca no Paredão. Já tá declarado", falou ela. No momento, Ricardo, que já falou sobre votar no enfermeiro, entrou na conversa e confrontou a repescada. "Tem coisas que podem mudar, hein, Lari", avisou ele.

Ela, então, questionou Ricardo: "De hoje à tarde para agora? Falando para nós no Big Fone. Já mudou?"."O jogo é dinâmico", disparou o brother. "Então, tá bom. De hoje à tarde já mudou", falou a sister.

Além da troca de farpas entre os dois, Bruna Griphao e Domitila também protagonizaram um desentendimento durante a Prova do Líder do BBB 23. As duas mostraram que não estão nem um pouco a vontade em conviver.

A LARISSA EXPONDO QUE ALFACE FALOU QUE INDICARIA BLACK HOJE A TARDE KKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/jAknwmIncf — barbie (@barbiecomentaa) March 31, 2023