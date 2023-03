BBB 23: Bruna Griphao canta, Domitila reclama e atriz provoca: ''Problema não é meu''

Na Prova do Líder, Bruna Griphao canta, Domitila se queixa de dor de cabeça e atriz retruca

No início da Prova do Líder, Bruna Griphao e Domitila tiveram um desentendimento. As sisters se estranharam e a atriz não quis nem saber se a miss estava com dor de cabeça e a provocou.

Tudo começou quando a loira começou a cantar uma música de Adele e a ativista se queixou de dor de cabeça. "O problema não é meu", disparou a atriz.

Em seguida, Domitila fez um pedido. "Deixa a Aline cantar um pouquinho". Bruna não gostou nem um pouco do comentário e prosseguiu: "Você não gosta da minha voz, estou nem aí".

Larissa então entrou na conversa para defender a amiga. "Já usaram estratégia bem pior para desistir", comentou.

Mais cedo na casa, Domitila Barros já tinha comentado que estava incomodada com a cantoria de alguns participantes. Bruna Griphao cantava enquanto fazia plantão ao lado do Big Fone e a miss disse que ouvir a atriz era uma Prova de Resistência.

++ Prova do Líder: Após eliminação e desistência, alguns brothers continuam na disputa

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Domitila surta com atitude de rivais: “Dai-me paciência”

Domitila Barros está com as emoções à flor da pele no BBB23! Nesta quinta-feira, 30, a ativista decidiu acampar no Big Fone, mas acabou perdendo a paciência com a atitude de algumas sisters. Aline Wirley, Amanda, Larissa e Bruna Griphao bolaram uma estratégia para afastar os rivais do telefone.

As mulheres do ‘Quarto Deserto’, que também estão na missão de atender o Big Fone, começaram a soltar a voz sem parar, a fim de atrapalhar os demais brothers. Irritada com a cantoria das colegas de confinamento, Domitila surtou e decidiu mandar poucas e boas para elas.

“É muito talento, minha gente, é muito talento”, a ativista debochou da voz das rivais e continuou: "Abençoa senhor, me dá paciência para essa prova de resistência", ela disparou enquanto Amanda dava o seu melhor cantando um sertanejo. Mas não parou por aí: “Nós somos abençoadas com muitas Beyonces”, ela debochou novamente.

Abençoa senhor, me dá paciência para essa prova de resistência 😂🗣️ #BBB23pic.twitter.com/17CWAWMNWG — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 30, 2023

Domitila ficou cada vez mais irritada, e começou a gritar com as confinadas: “Eu agradeceria muito, muito muito. Por favor, eu tô tendo um ataque do miocárdio”, pediu para que elas parassem. Com os ouvidos tampados, a ativista urrou: “Eu vou surtar nesse Big Phone hoje”. Aline Wirley tranquilizou: “Calma, Domi, vai dar certo”.