BBB23: Domitila surta com atitude de rivais: “Dai-me paciência”

Domitila Barros (38) está com as emoções à flor da pele no BBB23! Nesta quinta-feira, 30, a ativista decidiu acampar no Big Phone, mas acabou perdendo a paciência com a atitude de algumas sisters. Aline Wirley (41), Amanda (32), Larissa (23) e Bruna Griphao (24) bolaram uma estratégia para afastar os rivais do telefone.

As mulheres do ‘Quarto Deserto’, que também estão na missão de atender o Big Phone, começaram a soltar a voz sem parar, a fim de atrapalhar os demais brothers. Irritada com a cantoria das colegas de confinamento, Domitila surtou e decidiu mandar poucas e boas para elas.

“É muito talento, minha gente, é muito talento”, a ativista debochou da voz das rivais e continuou: "Abençoa senhor, me dá paciência para essa prova de resistência", ela disparou enquanto Amanda dava o seu melhor cantando um sertanejo. Mas não parou por aí: “Nós somos abençoadas com muitas Beyonces”, ela debochou novamente.

Abençoa senhor, me dá paciência para essa prova de resistência 😂🗣️ #BBB23pic.twitter.com/17CWAWMNWG — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 30, 2023

Domitila ficou cada vez mais irritada, e começou a gritar com as confinadas: “Eu agradeceria muito, muito muito. Por favor, eu tô tendo um ataque do miocárdio”, pediu para que elas parassem. Com os ouvidos tampados, a ativista urrou: “Eu vou surtar nesse Big Phone hoje”. Aline Wirley tranquilizou: “Calma, Domi, vai dar certo”.

AAAAAA EU VOU SURTAR NESSE BIG-FONE HOJEEEEEEEE 🗣️ #BBB23pic.twitter.com/4lV1zN6dS8 — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 30, 2023

