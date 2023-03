BBB 23: Larissa joga provocação e brother cai prometendo voto: ''Coisas podem mudar''

Durante sua permanência na Prova do Líder, Larissa joga indireta e brother não fica quieto

Antes de desistir da Prova do Líder, Larissa acabou provocando um brother durante sua permanência na disputa. A indireta aconteceu quando a professora de Educação Física brincou que Cezar Black precisa continuar na competição porque se deixar Ricardo Alface ganhar vai acabar direto no paredão, como o biomédico já havia revelado seu voto.

"Foca porque você sabe, né? Se outra pessoa ganhar, te coloca no Paredão. Já tá declarado", falou ela. No momento, Ricardo, que já falou sobre votar no enfermeiro, entrou na conversa e confrontou a repescada. "Tem coisas que podem mudar, hein, Lari", avisou ele.

Ela, então, questionou Ricardo: "De hoje à tarde para agora? Falando para nós no Big Fone. Já mudou?"."O jogo é dinâmico", disparou o brother. "Então, tá bom. De hoje à tarde já mudou", falou a sister.

Além da troca de farpas entre os dois, Bruna Griphao e Domitila também protagonizaram um desentendimento durante a Prova do Líder do BBB 23. As duas mostraram que não estão nem um pouco a vontade em conviver.

++ Prova do Líder: Após eliminação e desistência, alguns brothers continuam na disputa

A LARISSA EXPONDO QUE ALFACE FALOU QUE INDICARIA BLACK HOJE A TARDE KKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/jAknwmIncf — barbie (@barbiecomentaa) March 31, 2023

“Eu não falei que ia votar em você, Black?”

“Falou”

“HOJE?????”

“É, a gente tinha conversado mais cedo”



QUE DELÍCIA! 🗣🗣🗣🗣 pic.twitter.com/AV8dinGO5q — Alface 🥬 (@eitarickcamargo) March 31, 2023

Bruna e Larissa acreditam que sister pode ser eliminada: ''Muita chance''

Após o resultado do último paredão do BBB 23, as sisters do Quarto Deserto se sentiram mais encorajadas a fazerem novas jogadas com a volta de Bruna Griphao e Aline Wirley da berlinda. Inclusive, a atriz e Larissa falaram mais uma vez sobre indicar Domitila ao paredão.

Em conversa - que até resultou em discussão da professora de Educação Física com Amanda - as sisters do Quarto Deserto mostraram acreditar que a miss Alemanha tem grandes chances de sair do reality se for para a berlinda.

"Domitila tem chance de sair muito grande", declarou Larissa, que até viu uma indireta no discurso de Tadeu Schmidt para ela colocar a participante no paredão.

"Ela nao vai dar outro tido no pé... Vai baixar a guarda, porque viu que não tem muito pra onde correr, ela vai baixar a guarda, porque viu que cag** no pau", declarou Bruna Griphao.

Veja: