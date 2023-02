BBB23: Marvvila choca brothers ao exibir dedo extra e desabafa: ‘Vergonha’

Cantora Marvvila revela para brother que tem um dedo extra e desabafa sobre situação

Nesta segunda-feira, 6, a cantora de pagode Marvvila chocou os internautas e os colegas de confinamento no Big Brother Brasil 23! Isso porque ela revelou que nasceu com um dedo a mais, conhecido como polidactilia.

Enquanto conversava com o biomédica Ricardo, a pagodeira contou que essa condição é algo comum em sua família, revelando também que sempre sentiu vergonha de seu dedo extra. “Eu nasci assim. Vamos lá. Meu avô, minha mãe, os filhos da minha mãe, a irmã da minha mãe, os sete filhos da irmã da minha mãe, meus primos, os filhos do meu primo. Genética fortíssima”, contou.

Marvvila ainda disse que já tentou até arrancar o dedo antes de entrar no confinamento da casa mais vigiada do Brasil, mas não deu tempo. “Eu morro de vergonha. Em cima da hora eu mandei mensagem pra dermatologista e falei: tem como arrancar esse dedinho? Ai ela: arranco. Só que não deu tempo passou assim e eu já tava aqui”, finalizou.

Larissa Santos abre jogo e aproveita para detonar Paula para youtuber e affair Fred, do Desimpedidos: "uma forçação"

Cristian não é o único desafeto de Larissa na casa mais vigiada do Brasil. Após a formação do paredão, na noite de domingo, 05, a sister desabafou com Fred (33), ex-marido de Bianca Andrade, sobre algumas atitudes de Paula (28). "Fala demais, aqui e ali. Não gosto. Nem vou falar que já não é de hoje [que não gosto dela]. Acho uma forçação. Não só aqui, tudo é uma forçação, sabe? Tudo é um choro, tudo muito demais, à flor da pele, tudo ela chora", disparou a sister e o youtuber Fred também concordou.

