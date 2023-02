BBB 23: Larissa abre jogo e detona Paula para Fred: "uma forçação"

Sister Larissa reclamou para Fred sobre a companheira de grupo Paula após paredão no BBB 23

Após a formação do paredão do BBB 23, Larissa conversava com Fred na madrugada desta segunda-feira, 6, quando detonou Paula, sua companheira de grupo.

Ela afirmou que acha a sister forçada com suas emoções intensas e demonstrou não ir muito com a cara da ex-Casa de Vidro.

"Fala demais, aqui e ali. Não gosto. Nem vou falar que já não é de hoje [que não gosto dela]. Acho uma forçação. Não só aqui, tudo é uma forçação sabe? Tudo é um choro, tudo muito demais, à flor da pele, tudo ela chora", disparou a sister.

O pai do Cris concordou com ela."Eu gosto dela, mas não no jogo. Ela foi querer dar uma de sabichona com Cristian e tomou um chapéu, quase f*deu a gente", completou.

Vale lembrar que os três são aliados do Quarto Deserto e atualmente jogam em grupo. No último paredão, o brother Cezar Black, inclusive, foi enviado pelo paredão pelo time ter combinado em quem votaria.

Veja vídeo da conversa entre Larissa e Fred: