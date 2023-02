BBB 23: Tina discute com Gustavo após indicação ao paredão: ''Não quero seu abraço''

Após ser indicada ao paredão pelo líder da semana, Gustavo, Tina diz que brother é 'frouxo' e protagonizam discussão no BBB 23

Mais um paredão formado na casa do BBB 23! Na noite de domingo, 05, Tina (29) não gostou nada de ser indicada pelo líder da semana, Gustavo (27).

Os dois acabaram protagonizando uma discussão na sala da casa mais vigiada do Brasil, em meio à formação da próxima berlinda. "Você quer que eu sorria pra você? Acabou de me indicar ao paredão", disse ela.

"Eu falei para você sorrir para mim?", questionou o brother. "Eu não quero seu abraço agora. Você tem que respeitar isso. Papo reto, Caubói. Agora, pessoas ignorantes...", disparou a jornalista. Ele concordou e comentou: "Beleza, falei nada".

Os brothers continuam à espera da Prova Bate-Volta. Por ter sido indicada pelo líder, Tina não tem direito de participar da prova.

No sábado, Tina atendeu o Big Fone e indicou Gabriel Santana e Domitila ao paredão. Paula, que tinha o Poder Curinga da semana, tirou Domitila da zona de risco e deixou Gabriel. Cezar Black foi o mais votado pela casa no confessionário. Com o poder do contra-golpe, Gabriel puxou Amanda para a berlinda. Os três disputaram a prova Bate-Volta, e a médica levou a melhor, escapando do paredão.

Tina desabafou com Aline Wirley e Ricardo na sala, e disparou sobre o líder: "Falta de personalidade. Líder frouxo, consegue nem tomar uma decisão".

"Fica calma, Tina", disse Aline. "Ontem, quase coloquei a pulseira nele, mas falei assim: 'Cara, independente da falta de troca de jogo, tem que seguir coerência'", avaliou Tina. "Mas se você botasse nele ia jogar uma fora, porque a Paulinha ia acabar tendo que tirar ele", analisou Ricardo. A modelo, então, lamenta: "Nem o Bate-Volta eu estou fazendo".

BBB 23: Tina recusa abraço de Gustavo após indicação ao paredão

BBB 23: Cara de Sapato e Ricardo brigam por conta de frigideira

O clima ficou tenso entre Antonio Cara de Sapato Jr e Ricardo na tarde de domingo, 05, no BBB 23, da Globo. Eles se estranharam por causa da louça suja da xepa. O lutador foi discutir com o biomédico por causa da frigideira que ficou suja.

“São 13 pessoas na Xepa, se cada um fritar um ovo e for lavar a frigideira, gasta água para c******, gasta detergente”, disse Ricardo. E Cara de Sapato rebateu: “Deixar sujo é certo? É chato. O certo é o seguinte: usou, lavou”.

A discussão continuou e Ricardo disparou: “Mano, você está brigando por umas paradinhas tão…”. E Cara de Sapato respondeu: “Não estou brigando, só estou te dando um toque. Quem está brigando é você”. Ricardo afirmou: “Isso não é toque, não. De ontem de noite para hoje de manhã, eu concordo com você”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!