BBB23: Larissa tem reação inusitada após beijo de Fred e web não perdoa

Personal trainer Larissa Santos tem uma reação para lá de inesperada ao receber beijo de Fred no BBB 23

Nesta segunda-feira, 13, depois da formação do Paredão do Big Brother Brasil 23, a internet ficou chocada com uma situação bastante inusitada. Enquanto estavam deitados no Quarto Deserto, a professora de educação física Larissa Santos quando o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, beijou sua amada e fez com que ela tivesse uma reação inesperada.

Ao ganhar o carinho do affair dentro da casa mais vigiada do país, a personal trainer reagiu de forma estranha ao receber um beijo de Fred na bochecha, logo depois de dar um selinho no influenciador esportivo, e a web não perdeu tempo para zombar com a situação.

Larissa até aceitou normalmente o selinho, porém, quando ganhou o beijo na bochecha, se afastou e limpou a pele. A expressão em seu rosto também não foi uma das melhores, sendo que alguns internautas brincaram que ela estaria com nojo e apontaram que o casal não esteja mais em sintonia.

“Não é a primeira vez que ela faz isso… ou tá de saco cheio, ou é mania. Mas boa coisa não é”, disse um internauta. “Zero química esses dois”, exclamou uma outra pessoa. “Com a eliminação, já está acabando o encanto”, acusou um terceiro usuário.

PUNIÇÃO GRAVE

MC Guimê perdeu 500 estalecas por um motivo inusitado. Os brothers ficaram surpresos com a situação e chegaram a questionar a produção do programa. A situação aconteceu enquanto ele estava no Quarto do Líder com Cara de Sapato. Foi então que Cézar Black pediu para ter uma conversa com o marido de Lexa. Ele saiu do quarto e deixou o lutador dormindo sozinho lá dentro.

Pelas regras, o líder não pode deixar ninguém sozinho em seu quarto. Assim, um aviso nos telões informou os brothers sobre a punição. "Proibido sair do Quarto do Líder com convidados dentro". Perplexo com a quantidade de estalecas perdidos, eles reclamaram e levaram uma bronca do Big Boss.