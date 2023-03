BBB23: Larissa aponta favoritos da edição com informações externas duvidosas

Professora de educação física Larissa Santos usa informação externa de quando foi eliminada para falar quais são os favoritos do BBB 23

Nesta quinta-feira, 30, a professora de educação física Larissa Santos decidiu usar as informações externas que coletou da época em que foi eliminada do Big Brother Brasil 23. Porém, parece que ela não entendeu exatamente o que estava acontecendo fora da casa mais vigiada do país e com as torcidas de cada brother.

Algumas informações que a sister passou para a cantora e ex-Rouge Aline Wirley acabou deixando os internautas confusos se ela realmente conseguiu embasar bem o que coletou enquanto esteve fora, antes de voltar pela repescagem do Casa do Reencontro.

Larissa revelou que ela e a atriz Bruna Griphao são as queridinhas do público. Porém, não é exatamente isso que vemos. Mesmo que as duas estejam com uma boa torcida, a Miss Alemanha e ativista DomitilaBarros segue como favorita a vencer o reality de acordo com a enquete realizada pelo UOL, com 34,65% dos votos válidos.

Na parte de fora da casa, alternando para quem fica na frente do Big Fone à espera dele tocar, a personal trainer viajou ao exaltar sua torcida junto com a de Bruna. “Minha torcida é grande, a torcida da Bruna é grande. Mas quando junta, BruLari, é a maior. Tem gente que tem torcida muito grande aqui. A Domitila…”, disse Larissa.

Ela continuou ignorando o favoritismo que o quarto Fundo do Mar conquistou e disse que os fãs da médica Amanda Meirelles. “A torcida da Amanda é nítido, não sei porque eles não vêem isso. Qualquer um vê. De pipoca... É nítido. Acho que é muito do que o Fredão trouxe, e ele não tem essa visão dela”, contou.

Domitila surta com atitude de rivais

Domitila Barros (38) está com as emoções à flor da pele no BBB23! Nesta quinta-feira, 30, a ativista decidiu acampar no Big Fone, mas acabou perdendo a paciência com a atitude de algumas sisters.

As mulheres do ‘Quarto Deserto’, que também estão na missão de atender o Big Fone, começaram a soltar a voz sem parar, a fim de atrapalhar os demais brothers. Irritada com a cantoria das colegas de confinamento, Domitila surtou e decidiu mandar poucas e boas para elas.

“É muito talento, minha gente, é muito talento”, a ativista debochou da voz das rivais e continuou: "Abençoa senhor, me dá paciência para essa prova de resistência", ela disparou enquanto Amanda dava o seu melhor cantando um sertanejo. Mas não parou por aí: “Nós somos abençoadas com muitas Beyonces”, ela debochou novamente.

Domitila ficou cada vez mais irritada, e começou a gritar com as confinadas: “Eu agradeceria muito, muito muito. Por favor, eu tô tendo um ataque do miocárdio”, pediu para que elas parassem. Com os ouvidos tampados, a ativista urrou: “Eu vou surtar nesse Big Phone hoje”. Aline Wirley tranquilizou: “Calma, Domi, vai dar certo”.

