BBB23: Fred detona Dania sem nem uma hora desde que chegou na casa

Youtuber Fred Desimpedidos faz caveira de mexicana Dania em menos de uma hora e internautas ficam irritados

Aparentemente, nem todos gostaram da nova integrante do Big Brother Brasil 23! O youtuber Fred, do canal Desimpedidos, não esperou nem uma hora da entrada da mexicana Dania Mendez na casa mais vigiada do país e já criticou a influenciadora latina.

Segundo o influenciador de esportes, a jogadora do La Casa de Los Famosos ignorou ele quando tentou falar com ela em espanhol. O jornalista revelou que tentou ajudar ela, visto que Dania não fala português, mas acabou não tendo a reação que esperava.

“Se você chega num lugar que tem uma pessoa que fala sua língua, você vai pedir ajuda para ela”, começou o youtuber, na cozinha da casa, enquanto conversava com aliados. “Imagina se você chegasse falando português lá nos EUA, se tem uma pessoa que fala português, você iria falar: ‘Essa que vai me ajudar'. E ela até então tava cagando para mim! Eu falava os bagulho e ela passava por cima”, criticou Fred.

“Não tem como, mano, porque eu já fui lá [México], tá ligado? Ela deve ser brasileira e ter uma família mexicana. Ela não sabe nem onde é a cidade que tá gravando car*i”, detonou o youtuber, fazendo suposições sobre a nova integrante do BBB 23.

Fred ainda sugeriu que ele e os colegas invadissem a privacidade da novata. “Cadê a mala dela? Vamos revirar essa mala aí…", disse. Os telespectadores não ficaram felizes com a forma de recepção do youtuber, criticando sua postura. “Poço de arrogância”, “Que cara egocêntrico”, são apenas alguns dos comentários que podem ser vistos nas redes sociais.

Fred: “Não tem como. Eu já fui la, tá ligado?”



Daqui a pouco Fred vai tentar convencer a própria Dania de que ela é brasileira KKKK #BBB23



pic.twitter.com/sReQK4PsdP — Dantas (@Dantinhas) March 15, 2023

ELA CHEGOU!

A mexicana Dania Mendez já está na casa do BBB 23, da Globo. Ela é a participante do reality show La Casa de Los Famosos que foi escolhida para participar do Big Brother Brasil por alguns dias. A chegada dela na atração aconteceu na tarde desta quarta-feira, 15, após o toque do Big Fone.

Enquanto os brothers e sisters do BBB 23 estavam reunidos no jardim, o Big Fone tocou e foi atendido por Cezar Black. A voz misteriosa do Big Boss falou em espanhol com um recado de que todos os participantes deveriam ir para a porta de saída do programa porque uma surpresa iria chegar. Inicialmente, Black achou que era um trote. Porém, rapidamente a porta se abriu e Dania chegou.