BBB23: Fred chorando, DR, beijão; Veja tudo que aconteceu na festa

Na madrugada deste sábado, 4, festa de BBB23 é marcada por muitos acontecimentos, possível novo casal e até despedida

Na madrugada deste sábado, 4, o Big Brother Brasil 23 teve uma festa e tanto! Além de discussão, a noite de diversão dos confinados contou com beijão, possível novo casal, e muitas outras coisas. Vale lembrar que esta semana teremos o tão esperado Big Fone! Veja tudo que aconteceu:

Selinho Sarah Aline e Ricardo

Os brothers Sarah Aline e Ricardo estão cada vez mais rolando. Desta vez, eles protagonizaram mais um selinho. Em uma conversa com Cristian, Ricardo perguntou: “Vai ter beijo essa noite?”. “Só se o Facin (apelido de Ricardo) me dizer sim”, disse Aline, destemida. Então, os dois foram apoiados por outros colegas e deram um selinho.

Porém, o que é bom dura pouco. Logo após se beijarem, os dois engataram uma DR. Ricardo disse que curtia estar com Sarah, ela negou e rebateu: “Não sinto que esteja me usando, mas não sinto uma reciprocidade no mesmo nível. Não sinto”.

Despedida de Amanda?

Pensando que vai sair no próximo paredão, Amanda conversou seriamente com o lutador de MMA Antonio Cara de Sapato Jr., chegando até mesmo a se despedir de sua dupla. Depois de falar que acha que sai, o atleta rebateu: “Para com isso, Amandinha. Tá doida. Não fala agora, amanhã você me fala”.

Mas, ela continuou: “Independente, eu gosto muito de você. Você é a pessoa mais importante para mim nesse jogo. Sei que não sou muito descolada..”

Beijos e outras tentativas

Dançando junto do ator Gabriel Santana, Bruno Gaga aproveitou para tentar dar um beijo no colega, mas não conseguiu. O brother acabou desviando e virou seu rosto quando viu o amigo se aproximando para o beijo. Mas, Gabriel não ficou sem beijar na festa! Ele e Sarah Aline protagonizaram um beijão no quarto e, depois de voltar para a pista de dança, continuaram se beijando.

Já tendo beijado Fred Nicácio, o ator precisou se explicar sobre o envolvimento com o brother. Enquanto conversava com Bruna Griphao, o médico desabafou, mas sister disse: “Não sei qual a situação, não quero defender ninguém, mas acredito muito no coração do Gabrielzinho. Não sei a briga de vocês, mas acho que vocês têm chance de se resolver”, opinou.

“Mas já tá conversado, aí fica nessa coisa... Ai, não gosto de insinuações. Conversou? Conversou. Põe uma pedra em cima. Ou vai ou racha, velho. O cara fica insinuando e causando confusão. Não trepa nem sai de cima, aí enche a cara de cachaça e fica se insinuando”, respondeu Fred, explicando que os dois combinaram de não continuar a relação.

“Ele [Nicácio] é ativo e eu também. Não vai rolar”, disse. “Na última festa, conversei com ele sobre isso. Talvez eu estivesse mais sóbrio do que ele e não tivesse conseguido expressar o que eu queria. Na minha cabeça, estava tudo muito claro”, completou Bruna.

Fred Desimpedidos chorando

O youtuber e influenciador Fred Desimpedidos não aguentou e caiu no choro durante a festa desta sábado, 4. Precisando ser consolado por alguns colegas de confinamento, o famoso caiu às lágrimas depois de ouvir a música Funk do Pão de Queijo, que o faz lembrar de seu filho, Cris.

“C*ralho, é a música do meu filho”, disse o influenciador. Ao chorar bastante, ele foi consolado por Marvvila e Amanda.

Amanda caiu!

A sister Amanda estava para lá de animada na festa, tanto que acabou levando um tombo no meio da pista de dança. Enquanto curtia, ela foi fazer uma brincadeira e escorregou, caindo no chão. A médica assustou Gabriel Santana, Ricardo e Sarah Aline, que estavam do lado dela.

Para explicar melhor, Ricardo pediu para ela bater a latinha no peito, mas ela decidiu ir além, adicionando uma “sarrada no ar”, que não deu muito certo. Depois de cair, Amanda riu bastante e voltou a curtir a festa.